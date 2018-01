Nur Schnäppchen bei der Medie Ambulanz

Kuppenheim - In den Räumen in der Friedrichstraße 88 herrscht ordentlich Betrieb: Mütter mit Kindern, Ehepaare, aber auch einzelne Frauen und Männer begutachten Pullover, Winterjacken oder Babysachen, schätzen ab, ob das gute Stück auch passt oder nutzen die einzige Kabine, um ein Teil anzuprobieren. Es wird jede Menge gekauft, denn in diesem besonderen Laden in Kuppenheim gibt es nur Schnäppchen - aus zweiter Hand.

Seit Sommer 2015 hat die Medie Ambulanz ihr Domizil mit Brereitschaft und Kleiderkammer im früheren Postgebäude aufgeschlagen, das die Volksbank der Hilfsorganisation zur Verfügung stellt, wie Vorsitzender Michael Reiter mitteilt. Zuvor konnte die Medie Ambulanz die Alte Kinderschule zusammen mit anderen Vereinen in der Viktoriastraße nutzen, musste dort aber die gespendete Kleidung immer aus- und nach dem Termin wieder in Kisten einpacken. Dieses umständliche Prozedere gehört mittlerweile der Vergangenheit an, worüber die Helfer glücklich sind. Der Standort in der Friedrichstraße sei geradezu ideal, schwärmt Reiter von den Räumlichkeiten für die Kleiderkammer - ein großes Zimmer für Bekleidung mit Kleiderständern, Regalen und Tischen, ein kleineres für Haushaltswaren und einen Lagerraum, in dem je nach Saison die Sommer- oder Winterware aufbewahrt wird. Zweimal in der Woche öffnet die Kleiderkammer ihre Pforten, um Bedürftige mit Notwendigem auszustatten. Jeweils vier ehrenamtliche Helferinnen sind dann vor Ort, berichten die Kleiderkammerleiterinnen Angelika Rotthäuser und Gabriele Reiter.

Wie ein kleiner Kaufladen mutet die von den Helferinnen wohl sortierte Kleiderkammer an, in der es auch Geschirr, Kochtöpfe, Spielsachen und kleinere elektrische Haushaltsgebrauchsgegenstände gibt - wie etwa Mixer. Größere technische Geräte wie Fernseher oder Möbel werden nicht angenommen, doch wenn jemand ein noch brauchbares Teil hat, wird oft bei der Medie Ambulanz angefragt, die dann meist an einen dankbaren Empfänger oder den Kontakt zu einer Organisation vermitteln kann. Die Kleiderkammer ist ohnehin viel mehr als nur ein Ort, um sich mit Kleidung zu versorgen - "es ist ein Kommunikationstreffpunkt", hebt Reiter hervor. Manche Kunden kommen auch nur, um ein Schwätzchen zu halten oder sich in der deutschen Sprache zu üben, weil sie sonst keine andere Gelegenheit dazu haben. Zuweilen werden die Damen auch um Rat in vielerlei Hinsicht gefragt. "Manchmal sind wir auch Kummerkasten", erzählt Rotthäuser.

Die Kleiderkammer wird gut nachgefragt, bereits eine Viertelstunde vor der Öffnung bildet sich meist schon eine Schlange vor der Eingangstür. Das war am Anfang nicht so. "Viele dachten, die Einrichtung sei nur für die Flüchtlinge", sagt Reiter. Dabei ist die Kleiderkammer für alle Bedürftigen da - die Klientel ist "multi-kulti" - Menschen jeglichen Alters, darunter auch etliche Senioren, Obdachlose und Flüchtlinge. Unterschiede werden keine gemacht, die Begegnung erfolgt auf Augenhöhe. Schämen muss sich niemand, nur weil er arm ist. Das hat sich offenbar herumgesprochen und die Schwellenangst genommen. Denn mittlerweile nutzen nicht nur Menschen aus Kuppenheim und Oberndorf, sondern auch aus einem Umkreis zwischen Bühl und dem Murgtal die Kleiderkammer, wie die Aktiven aus Gesprächen mit den Kunden wissen. Daten werden freilich keine erhoben, wer anonym bleiben will, muss sich nicht outen.

Um den Menschen nicht das Gefühl zu geben, auf Almosen angewiesen zu sein, werden ganz bewusst 50 Cent pro Kleidungsstück verlangt, verdeutlicht Reiter. Bei kleineren Artikeln wie Kindersöckchen oder Unterwäsche gibt es gleich drei Teile für diesen Preis. Spielsachen, Puppen und Plüschtiere sind gratis, ebenso Kinderwägen, Rollatoren oder Rollstühle, wenn selbige vorhanden sind. Das Geld aus der Kleiderkammer fließt in die Arbeit der Medie Ambulanz.

Die Helferinnen haben jede Menge zu tun, helfen den Kunden, etwas Passendes zu finden, verkaufen, packen die Waren ein. Zweimal in der Woche werden die Kleidercontainer an den fünf Standorten in Kuppenheim von der Medie Ambulanz selbst regelmäßig geleert und der Inhalt sorgfältig von den Damen in mehreren Arbeitsstunden sortiert. "Wir halten unsere Standorte immer sauber", betont Reiter. Ausschussware ist ganz selten unter den gespendeten Sachen zu finden. Lumpen, die entsorgt werden müssen, kommen noch der Behindertenhilfe zugute. Überhaupt achtet die Medie Ambulanz auf eine weitergehende Verwertung beziehungsweise Verwendung selbst bei Dingen, die über Monate hinweg keine Interessenten fanden wie Schlafsäcke beispielsweise. Helferin Marlies Teutemacher ist unter anderem in der Obdachlosenhilfe bei der Caritas in Rastatt engagiert und findet dort immer dankbare Abnehmer für derlei Ladenhüter.

Die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung wird als allgemein gut beschrieben. Lediglich Schuhe werden wenig abgegeben, ebenso ist Herrenbekleidung Mangelware. Das liege wohl daran, dass die Männer ihre Sachen länger tragen, mutmaßt der Vorsitzende. Auch fehle es an Kinderbekleidung ab dem Schulalter.

Der Nachmittag ist wieder ein Erfolg. An die 15 Familien kommen im Schnitt pro Öffnungstermin. Ein junger Vater hat einen ganzen Packen Kinderkleidung erstanden und verlässt zufrieden die Kleiderkammer, ein anderer Mann ist glücklich, weil er eine passende Jeans gefunden hat. Und die Helferinnen freuen sich über die zufriedenen Kunden. "Ich habe einfach das Bedürfnis zu helfen", bringt Rotthäuser, die noch anderweitig ehrenamtlich tätig ist, ihre Motivation auf den Punkt: "Es gibt nichts Schöneres, als in glänzende Augen blicken zu können." Gabriele Reiter sieht dies genauso, für sie ist das ehrenamtliche Engagement außerdem ein Ausgleich zum Beruf. "Ich bin sehr stolz auf die Frauen von der Sozialarbeit, sie machen alles selbstständig und es funktioniert sehr gut", zollt Vorsitzender Reiter den Damen ein großes Lob.

Service: Die Kleiderkammer in Kuppenheim ist donnerstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Gebrauchte Kleidung kann anderthalb Stunden nach Öffnung abgegeben werden.