Testkäufe bringen Verstöße ans Licht Rastatt (dm) - Alkohol ist auch unter Jugendlichen das noch immer am weitesten verbreitete Suchtmittel. Zwar rauchen und trinken Jugendliche laut dem aktuellen Drogenbericht der Bundesregierung insgesamt weniger als zuletzt, während zum Beispiel der Cannabis-Konsum steigt. Gleichwohl schlugen deutschlandweit immer noch mehr als 15000 Krankenhauseinweisung wegen Alkoholvergiftung bei Kindern und Jugendlichen zu Buche, und etwa jeder zehnte Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren trinkt regelmäßig, also mindestens einmal die Woche, Alkohol. Entsprechend liegt darauf auch der Schwerpunkt der kommunalen Suchtprävention. Zahlreiche Maßnahmen listet die Rastatter Stadtverwaltung in ihrer Bilanz auf. Der Bericht legt aber auch nahe, dass es jungen Menschen unter 18 noch immer zu leicht gemacht wird, Alkohol (und Tabak) zu kaufen. Im Oktober und November fanden wieder entsprechende Testkäufe statt, die nach Wunsch der Polizei auch auf noch nicht auffällige Betriebe ausgeweitet wurden, um die Dunkelziffer der jugendschutzrechtlichen Verstöße etwas zu erhellen. Ergebnis: Fünf von neun per Testkauf kontrollierten Betriebe verkauften Alkohol oder Tabak an Minderjährige, obwohl nicht nur in der Presse bevorstehende Testkäufe angekündigt wurden, sondern auch alle überprüften Betriebe im Voraus schriftlich darüber informiert worden waren, dass mit Kontrollen zu rechnen sei. Für die Verstöße gab's Bußgelder. Der Umgang mit oder das Herankommen an Suchtmitteln steht im Fokus einiger Präventionsprojekte. Seit sich in Rastatt im Frühjahr 2011 der erste Club im Rahmen des kommunal geförderten Projekts HaLT (Hart am Limit) der Fachstelle Sucht als jugendfreundlicher Verein hat zertifizieren lassen, folgten weitere 25, landkreisweit sind es 87. Dabei werden Vereine für einen bewussten und kritischen Umgang mit Genuss- beziehungsweise Suchtmitteln sensibilisiert. 2017 war in dieser Hinsicht indes auch ein Rückschlag zu verzeichnen. "Vereine, die die Auflagen des Jugendschutzes nicht einhalten, bekommen das Zertifikat aberkannt und werden von der Förderung ausgeschlossen", so die Stadtverwaltung. Das sei im Juli bei einem Verein, der trotz mehrfacher Erinnerung den Verpflichtungen nicht nachgekommen sei, der Fall gewesen. Als "gut eingeführt" bezeichnet die Stadt den "Party-Pass" für Minderjährige, der vor fünf Jahren als freiwilliges Angebot im Landkreis gestartet ist. Dieses Instrument der Alterskontrolle bei Veranstaltungen, das im Internet heruntergeladen werden kann, verzeichnet mehr als 14500 Downloads. Oft sind Jugendschutzteams, begleitet von Mitarbeitern der Fachstelle Sucht des Landesverbands für Prävention und Rehabilitation und der Polizei, mit von der Partie. Nach zwei Jahren hat im Frühjahr 2017 wieder eine Schulung engagierter Jugendlicher für solche Teams in Rastatt stattgefunden. Die Bereitschaft hierzu sei mit rund 30 Teilnehmern groß gewesen, bilanziert die Stadtverwaltung. Beim Fastnachtsumzug durch Rastatt und im Narrendorf wird seit 2014 auf den Ausschank von Hochprozentigem verzichtet. Die Angst der Veranstalter vor finanziellen Verlusten habe sich nicht bestätigt. Zur weiteren Reduzierung des Trinkens im Stadtgebiet (und zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung) kontrolliert die Polizei im Zuge eines Schwerpunktprogramms hauptsächlich an Wochenende vermehrt Jugendtreffpunkte: Nachdem 2016 dabei 618 Personen kontrolliert wurden, waren es 2017 aufgrund zusätzlicher Brennpunkteinsätze (wegen Vandalismus) sogar 954 Kontrollierte. Werden alkoholisierte Minderjährige auf öffentlichen Plätzen auffällig, verschickt die Stadt "Blaue Briefe" an die Eltern, seit 2009 waren es 86. Weitere Maßnahmen: Ein HaLT-Risiko-Check der Fachstelle Sucht für Jugendliche, die mit ihrem Alkoholkonsum bereits an ihre Grenzen gekommen sind. Und ein Risiko-Check "illegale Drogen" richtet sich an junge Konsumenten von Cannabis und Amphetaminen. Unter 26 Teilnehmern im vergangenen Jahr kamen etwa 15 Prozent aus Rastatt. Beim Tabakkonsum ist die Entwicklung laut Statistik positiv: Der Anteil der rauchenden Zwölf- bis 17-Jährigen ist laut Bundesgesundheitszentrale deutschlandweit seit 2001 von 27,5 auf unter zehn Prozent gesunken. Wesentlich neuer ist das Thema Online-Sucht. Hier gelte es, auf die Nebenwirkung dieser wichtigen Technologie hinzuweisen. 2015 litten der Statistik zufolge fast sechs Prozent der Jugendlichen unter einer "behandlungsbedürftigen Internetabhängigkeit".

