Startschuss für L′tur

(red) - Alles klar für die Ansiedlung der L'tur Tourismus GmbH in Rastatt: Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und Wirtschaftsförderer Raphael Knoth haben die Baugenehmigung an die beiden L'tur-Geschäftsführer Benjamin Jacobi und Jürgen Kaiser übergeben, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Nach Angaben der Geschäftspartner Friedrich Michael Messerschmidt und Heinz Schmidt, die beim Termin anwesend waren, wird das Unternehmen zum 1. November mit seiner Zentrale von Baden-Baden nach Rastatt ziehen. 200 Mitarbeiter werden dann in modernen Büroräumen auf dem ehemaligen Greiserdruck-Areal in der Karlsruher Straße arbeiten und 190 Parkplätze in Anspruch nehmen. Umfassende Baumaßnahmen - von der Kernsanierung bis zur Fassadengestaltung - stehen in den nächsten Monaten an. Vorbereitende Arbeiten laufen bereits seit mehreren Wochen. Insgesamt werden 3000 Quadratmeter Bürofläche saniert. Ein Teil soll an interessierte Dienstleistungsunternehmen oder Behörden vermietet werden.

Pütsch zeigt sich laut Pressemitteilung höchst erfreut: "Wenn sich ein solch namhaftes Unternehmen in Rastatt ansiedelt, wird deutlich, dass wir mittlerweile auch als attraktiver Bürostandort wahrgenommen werden. Im regionalen Kontext freut es mich besonders, dass wir L'tur in der Wirtschaftsregion Mittelbaden halten konnten."