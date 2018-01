Tunnelhavarie ohne strafrechtliche Folgen

Rastatt - Die Tunnelhavarie in Rastatt am 12. August vergangenen Jahres, in deren Zuge die Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden rund sieben Wochen gesperrt werden musste, hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden gestern mit. Mehrere Anzeigen waren eingegangen, allerdings ohne Erfolg. Zureichende Anhaltspunkte für eine Straftat werden nicht gesehen.

Die Strafanzeigen hatten sich gegen den Infrastrukturvorstand der DB Holding AG sowie gegen weitere Verantwortliche der Deutsche Bahn AG, der DB Netz AG und der am Tunnelbau beteiligten Unternehmen gerichtet und seien zum Teil anonym gestellt worden. Wie mehrfach berichtet, hatten sich am Vormittag des 12. August als Folge der Havarie in der Bahntunnelbaustelle die Gleise auf der darüber liegenden Rheintalbahnstrecke gesenkt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wies die Anzeigen indes zurück und sah "mangels eines Anfangsverdachts einer Straftat von der Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens ab", wie es in der gestern veröffentlichten Mitteilung heißt. Dass sich nämlich Personen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr oder fahrlässiger Baugefährdung strafbar gemacht haben könnten - dafür hätten "nach eingehender Prüfung" weder die in den Anzeigen vorgebrachten Behauptungen und Vermutungen noch die durch die Presseberichterstattung bekanntgewordenen Vorgänge zureichende Anhaltspunkte erbracht. Maßgeblich für diese Entscheidung unter anderem: Nichts weise konkret darauf hin, dass bei dem Unglück eine tatsächliche Gefahr für Züge und die darin Reisenden hervorgerufen worden sei. Die Ermittler fassen zusammen: Nach Feststellung des Wassereintritts in die östliche Tunnelröhre um 10.47 Uhr war um 11.03 Uhr eine Streckensperrung erfolgt. Zwar waren in diesem Zeitraum von 16 Minuten noch ein ICE, ein Güterzug und ein Regionalzug über die betreffende Stelle gefahren. Doch erst ab 11.18 Uhr sei eine Gleisabsenkung erfolgt, die eine Herabsetzung der Geschwindigkeit der Züge erforderlich gemacht hätte. Im Klartext heißt das für die Staatsanwaltschaft: Die Verantwortlichen hatten regelkonform gehandelt, und wenn das so ist, dann "können wir keinem einen Strick daraus drehen", wie Pressesprecher Michael Klose gegenüber dem BT verdeutlichte. Manch einer hatte im Zuge der Havarie ein aktives Einschreiten der Ermittler vermisst. Die aber, so Klose, dürften nur von Amts wegen eingreifen, wenn es auch konkrete Anhaltspunkte dafür gebe, ein Verfahren einzuleiten, etwa bei einer Entgleisung. Genau so wenig gebe es Anhaltspunkte dafür, dass die frühe Verfüllung der Schadensstelle mit Beton dazu gedient haben soll, Beweise zu vernichten. Dass schnell mit der Schadensbeseitigung und Verhinderung weiterer Folgen begonnen worden sei, sei eher positiv zu sehen. Jedenfalls habe man im Verlauf des Vorprüfungsverfahrens nichts gefunden, was auf Vertuschung hinweisen würde. Zwei Monate lang habe man Informationen gesammelt, ohne dass sich die pauschalen Verdächtigungen verdichtet hätten.

Unterdessen lassen Bahn und Unternehmen derzeit offenbar noch immer von Gutachtern aufbereiten, was genau da unten in der Tunnelbaustelle passiert ist. Während sich die Verantwortlichen bedeckt halten, kursieren zahlreiche Theorien zu den Ursachen. Von außen gemutmaßt wurde, dass das spezielle Vereisungsverfahren versagt haben könnte - auch weil die Bahn sich selbst widersprach (erst hieß es Weltpremiere, dann vielfach bewährtes Verfahren); dass die Bahnstrecke bei der Unterfahrung anders als bei der Unterquerung von Straßen trotz der geringen Unterdeckung nicht gesperrt wurde und die durch den Bahnverkehr hervorgerufenen Schwingungen die Stabilität des Bodens beeinträchtigt hätten; dass die Maschine, die sich beim Vortrieb an den fertigen Tunnelsegmenten abstützt, zu schnell gewesen sein könnte; dass Materialfehler vorliegen könnten. Andere brachten ins Spiel, dass die Fußgängerunterführung zur Niederbühler Sporthalle an der Schadensstelle, die die Unterdeckung weiter verringerte, unterschätzt worden sei (oder ist man gar auf deren Beton gestoßen und daher leicht vom Kurs abgekommen?). Oder lag's am lockeren Gemisch unterschiedlichen Gesteins im Boden, das zum Erdrutsch führte? Spekuliert wurde viel in den zurückliegenden Monaten. Die Bahn will ihre Ergebnisse im März/Anfang April vorstellen, hieß es zuletzt. Bis dahin ruht der Tunnelbau.

Aktuell wird indes der Rückbau des Betonpfropfens in der östlichen Tunnelröhre vorbereitet. Mit dem Propfen war nach der Havarie der intakte Tunnelbereich zur Absicherung von der Schadensstelle abgetrennt worden. Der Rückbau soll in diesem Frühjahr beginnen.