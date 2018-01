Sechs Grundstücke stark belastet

(lsw) - Viele Flüchtlinge plus Familiennachzug plus allgemeine Wohnungsnot: Obwohl die Zahl neu ankommender Asylbewerber gesunken ist, wachsen im Südwesten die Probleme, Flüchtlinge langfristig unterzubringen. Das bringt die Kommunen in Not (Foto: dpa). » - Mehr