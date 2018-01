Meter für Meter in Richtung Autobahn

Durmersheim/Rastatt - Regen prasselt aufs Auto, der Scheibenwischer läuft auf Hochtouren. Trotzdem kann man kaum die Straße erkennen. "Ohje ohje", seufzt Lutz Aschmoneit, der am Steuer des großen Polizeitransporters sitzt. Es ist kurz vor 21 Uhr und der Verkehrsgruppenleiter bei der Verkehrspolizei Baden-Baden sowie sein Kollege Johannes Weck sind auf der B36 nach Durmersheim unterwegs. In einer Stunde haben sie Feierabend. Doch zuvor müssen sie einen Schwertransport von einer Firma in Durmersheim zur Autobahnauffahrt nach Rastatt geleiten.

"Wenn es so regnet, dann müssen wir warten, bis es ein bisschen nachlässt", sagt Aschmoneit und deutet nach draußen. Immerhin ist es die Aufgabe des 57-Jährigen und weiterer Polizeikollegen, etappenweise die Bundesstraße Richtung Rastatt zu sperren, damit der 5,60 Meter breite Schwertransport sie passieren kann. Die Straße ist stellenweise nämlich nur 7,50 Meter breit, Gegenverkehr daher unmöglich. Bei starkem Regen jedoch sinke die Erkennbarkeit - und damit auch die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Die jedoch steht an oberster Stelle. Genauso wie das Ziel, die Beeinträchtigungen für den restlichen Verkehr so gering wie möglich zu halten. Und trotzdem passieren ab und an zum Teil schwere Unfälle.

Als die beiden Polizeibeamten vor der Durmersheimer Firma Kühlturm Karlsruhe GmbH im Industriegebiet anhalten, hat der Regen etwas nachgelassen. Der 57-Jährige setzt sich seine Mütze auf und steigt aus. Lkw-Fahrer Sven Zielke erwartet die Polizeibeamten schon. Zusammen umrunden sie das Fahrzeug, leuchten mit Taschenlampen, um die Ladung in der Dunkelheit besser erkennen zu können und zu überprüfen, ob Beleuchtung und die Kennzeichnung der seitlich herausragenden Ladung in Ordnung sind. Kontrolliert werden auch die Transportpapiere, in denen genau steht, welche Strecke der Lkw fahren muss.

Eine Genehmigung dafür muss sich das Unternehmen vorab bei den Straßenverkehrsbehörden einholen. Bei Fahrten, die durch mehrere Bundesländer führen, kann dieser Prozess einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende des Genehmigungsverfahrens wird darüber hinaus noch die Polizei angehört.

"Vorne sind es zwei Tonnen, hinten acht", informiert Zielke die Beamten über das geladene Gewicht, bevor sie noch einmal die Strecke durchgehen. Der 41-jährige Zielke kommt nämlich aus Sigmaringen, kennt sich in der Gegend nicht so gut aus wie die Polizisten. Er arbeitet für alle möglichen Firmen in Deutschland, transportiert unter anderem Bagger und Baumaschinen.

Für die Durmersheimer Firma muss er an diesem Abend eine Lüfteranlage zur ZF Friedrichshafen AG, einem Automobilzulieferer, an den Bodensee bringen. "Heute Nacht haben wir geplant, bis Ulm zu fahren", sagt er. Tagsüber muss der Schwertransport dann stehenbleiben, die meisten Bundesländer erlauben eine Fahrt über die Autobahn erst ab 22 Uhr.

Begleitet wird der 41-Jährige auf der Autobahn von einem Polizeiauto des jeweiligen Präsidiums, das er gerade durchfährt, sowie von einem Begleitfahrzeug. An dessen Steuer sitzt Norbert Glaser aus Augsburg. Die beiden stehen während der Fahrt in ständigem Funkkontakt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der 16,5 Meter lange Lkw um Kurven oder durch enge Straßen fährt. "Hinten sieht der Fahrer nämlich nichts", erläutert Glaser. Bei noch längeren Fahrzeugen muss der 53-Jährige zusätzlich per Fernsteuerung die hintere Achse lenken. Dieser Fahrt sehen Zielke und Glaser aber entspannt entgegen. Sie sind routiniert. Und 5,60 Meter Breite seien "noch angenehm".

Mittlerweile sind zwei weitere Polizeiautos vor der Durmersheimer Firma angekommen. Sie sind später dafür zuständig, die B36 streckenweise abzuriegeln. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Losfahren will der Trupp pünktlich um 21.30 Uhr. Denn auf der Autobahn soll der Transport sozusagen im "fliegenden Wechsel" an die Polizeikollegen aus Karlsruhe übergeben werden, die ihn dann bis Heimsheim begleiten. Dort übernehmen Kollegen aus dem Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Hände in den Taschen ihrer Winterjacken vergraben, stehen die Polizeibeamten daher in Grüppchen neben dem Lkw und plaudern, bis es losgeht.

6200 Stunden im Einsatz

Nicht immer muss die Polizei einen Schwertransport begleiten. Ob das erforderlich ist, entscheiden unter anderem die Größe des Transports und die zu fahrende Strecke. Peter Westermann, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden, spricht sich dafür aus, die Begleitung der Transporte geschulten Privatunternehmen zu übertragen. 2 575 von der Polizei begleitete Transporte gab es vergangenes Jahr im Polizeipräsidium Offenburg, resümiert er. 6 200 Stunden waren die Beamten damit beschäftigt. "Wir müssen unheimlich viel Zeit investieren", betont er. Im Polizeipräsidium Offenburg gibt es sogar eine extra eingerichtete Stelle, die Besondere Aufbauorganisation (BAO), über die sämtliche Transporte koordiniert werden. 85 Prozent der Fahrten führen BAO und die Verkehrspolizei durch, der Rest wird von den jeweiligen Polizeirevieren übernommen. In Hochzeiten sind es immerhin zehn Transporte pro Tag. Würden die alle an den Revieren hängenbleiben, hätten diese kaum mehr Kapazitäten, um sich auf ihre Hauptaufgaben zu konzentrieren, unterstreicht Westermann. Er findet: "Die Polizei sollte sich wieder mehr um ihre originären Aufgaben kümmern können."

Positiv blickt er deshalb einem Pilotprojekt in Baden-Württemberg entgegen. Auf einer Strecke zwischen Offenburg und Kehl sollen Schwertransporte künftig ohne Polizei unterwegs sein. Für die Sicherheit sorgt ein Begleitfahrzeug. Das darf dann auch andere Verkehrsteilnehmer anhalten. "Das ist sonst alleiniges Recht der Polizei."

Sicherlich werde es immer Transporte geben, die nur von der Polizei begleitet werden dürfen. "Ab einer bestimmten Dimension braucht man einfach die Polizei." Doch Westermann hofft, dass man künftig einen Großteil an die sogenannten Verwaltungshelfer abgeben könne. Immerhin liege das relativ kleine Polizeipräsidium Offenburg bei der Anzahl der Schwertransporte in Baden-Württemberg stets auf den vorderen Plätzen. Grund sind die vielen Firmen in der Region. Eine Entlastung der Polizei sei also ein großes Ziel. "Ohne die BAO würde es die Reviere hart treffen", sagt er. Den privaten Firmen traut er die Begleitung zu. "Sie müssen eben gut ausgebildet werden."

Ob das allein reicht, bezweifelt Begleitfahrer Norbert Glaser. "Wenn keine Polizei dabei ist, interessiert es die Autofahrer wenig, was ich anzeige", klagt er. Auf seinem Begleitfahrzeug ist eine große Tafel montiert, auf der er Verkehrszeichen anzeigen kann, zum Beispiel ein Überholverbot für Lkw oder alle Fahrzeuge. "Das ist genauso bindend wie ein richtiges Verkehrszeichen. Aber das wissen leider die wenigsten." Seiner Meinung nach müsste die Thematik in den Lehrplan der Fahrschulen aufgenommen und andere Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden. Denn die Zahl der Schwertransporte steige.

Lutz Aschmoneits Handy klingelt. Die Kollegen aus Karlsruhe sind dran. "Sie machen sich jetzt auf den Weg", berichtet der 57-Jährige und trommelt seine Mannschaft zu einer kurzen Lagebesprechung zusammen. Danach steigen alle in ihre Autos ein und schalten ihre Warnlichter an - die Polizei das Blaulicht, Lkw und Begleitfahrzeuge ein orangefarbenes Blinklicht.

Meter um Meter schiebt sich der Lkw aus der Firmeneinfahrt und muss gleich eine erste Kurve nehmen. Seine Ladung füllt die Straßenbreite fast komplett aus. Aschmoneit fährt mit dem Polizeitransporter dicht vor dem Lkw her, während seine Kollegen mit den anderen beiden Streifenwagen vorauseilen, um den ersten Abschnitt der B36 zu sperren.

Streifenwagen hindern Autos am Weiterfahren

"Bietigheim Nord ist jetzt zu", kommt aus dem Funkgerät. Aschmoneit, der Lkw und das Begleitfahrzeug fahren nun auch auf die B36 in Richtung Rastatt auf. In weiter Ferne sieht man das Blaulicht der Kollegen. Deren Autos stehen auf der Gegenfahrbahn und vor der Auffahrt Richtung Norden, um die Autos an der Weiterfahrt zu hindern. Als der Schwertransport wenige Minuten später im Kreuzungsbereich ankommt - dort ist die Straße etwas breiter - fahren Aschmoneits Kollegen zur nächsten B36-Auffahrt. In Höhe der Tunnelbaustelle bei Ötigheim blickt Aschmoneit aus dem Seitenfenster und sagt: "Was hier unter der Erde liegt, wurde mit zig Transporten angeliefert."

Weiter geht es in Richtung der Kreuzung von B36 und B462. Den Zubringer haben die Polizisten bereits abgeriegelt, denn auch diese Straße ist zu eng für Schwertransport plus Gegenverkehr. "Rechts steht ein Pannen-Lkw mit Warnblinklicht", informiert eine Polizistin über Funk. Doch an ihm passt der Schwertransport ohne Probleme vorbei. Dann der nächste Funkspruch: Auf der A8 hat es einen Unfall gegeben, solange man nicht weiß, ob der beladene Lkw an ihm vorbeipasst, darf er nicht auf die Autobahn auffahren. Man solle den Lkw noch zehn Minuten abstellen. "Hier abstellen ist relativ schlecht", antwortet Aschmoneit. "Wir bleiben einfach zehn Minuten auf der rechten Spur stehen", entscheidet er dann und teilt Sven Zielke und Begleitfahrer Norbert Glaser das über Funk mit. Die Karlsruher Polizeikollegen sind bereits vor Ort und sichern das Gespann nach hinten mit ihrem Fahrzeug ab. Wenn der Unfall größer ist, haben sie Pech: Sie müssen nun so lange stehenbleiben, bis geklärt ist, ob die A8 wieder befahrbar ist.

Für die Baden-Badener Verkehrspolizisten hingegen ist die Arbeit getan. "Alla, Tschüssikowski", verabschiedet sich Aschmoneit von den Karlsruhern. Für ihn und den 29-jährigen Johannes Weck bricht nun, kurz nach 22 Uhr, der Feierabend an. Während die beiden die Heimfahrt antreten, setzt sich der Schwertransport wieder in Bewegung und biegt auf die Autobahn ab. Auf den Feierabend müssen Sven Zielke und Norbert Glaser aber noch warten. Für sie wird es eine lange Nacht werden.