Partnerschaft mit Armenien ein "Herzenswunsch"

Durch eine Reise nach Armenien mit der Bürgermeister-Fußballnationalmannschaft, in der Späth mitspielt, habe er Land und Leute kennengelernt, erzählte der Rathauschef. Das christliche Land habe mit Grenzen zum Iran, zum Erzfeind Türkei, Georgien und Aserbaidschan ein "schwieriges Umfeld". Vor allem die pulsierende Stadt Jerewan, die Späth in einem kurzen Videoclip den Besuchern des Neujahrsempfangs vorstellte, suche nach Partnern und Freunden in der Welt. "Zwischen Deutschland und Armenien gibt es noch keine einzige Städtepartnerschaft oder -freundschaft", berichtete Späth. "Ich bin der Meinung: Das sollte sich ändern." Solch eine Partnerschaft wäre für Armenien ein "wunderbares Zeichen", dass das Land in Europa akzeptiert werde, sagte Späth.

Dann bat er Dr. Brian Fera, Honorarkonsul der Republik Armenien, auf die Bühne, damit auch dieser einige Worte an die Muggensturmer richten konnte. Fera sprach von einem fruchtbaren Land, das in der Vergangenheit viele Begehrlichkeiten geweckt habe. Man sei stolz auf die Demokratie im Land, das Wahlrecht und die freie Meinungsäußerung.

Über die von Amnesty International kritisierten willkürlichen Festnahmen von Bürgerrechtlern im Jahr 2016, Folter und Misshandlungen in Gefängnissen, Unterdrückung der Pressefreiheit und Homosexuellenfeindlichkeit sagte der Honorarkonsul hingegen nichts.

Stattdessen warb er für das "überschaubare Land", das vor allem für mittelständische Unternehmen interessant sei. Denn Armenien habe eine offene Grenze zum Iran. Und der biete einen Markt, der dreimal so groß sei wie Deutschland.

Städtepartnerschaften unterhalte Jerewan bereits mit Paris, Montreal und St. Petersburg. "Da passt Muggensturm doch ganz gut in die Reihe", fand Bürgermeister Späth, der anlässlich eines Besuchs in Armenien schon mal mit einer Rede im armenischen Fernsehen übertragen wurde und dort laut Honorarkonsul als das "Gesicht der deutschen Gemeinden" betrachtet werde. Im Gemeinderat solle nun die Idee einer Städtepartnerschaft diskutiert werden, sagte Späth.

Ein Mitglied dieses Gremiums erhielt im Rahmen des Empfangs eine ganz besondere Auszeichnung: Walter Jüngling ist bereits seit 40 Jahren Gemeinderatsmitglied, zwölf Jahre davon in Oberweier. Es sei nicht mehr einfach, Personen zu finden, die bereits in jungen Jahren solch ein Amt übernähmen, lobte Bürgermeister Späth, bevor er Jüngling die Ehrenurkunde des Gemeindetags überreichte. Jüngling sei als Gemeinde- sowie Kreistagsmitglied in der Region bekannt, fachlich fundiert und engagiert. Als "Abfallpapst der Region" habe er sich einen Namen gemacht, als vor Jahren über eine Kreismülldeponie diskutiert wurde.

Der Geehrte dankte Verwandten, Bekannten und vor allem den Wählern, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben. Jüngling betonte aber auch: "Politik ist ein Mannschaftssport." Zwei Dinge lagen ihm noch am Herzen: Zum einen kritisierte er die prekären Arbeitsverhältnisse, die die Altersarmut von morgen schafften. Zum anderen bat er vor allem die jungen Menschen in Muggensturm, mit den Gemeinderatsmitgliedern zu diskutieren, wie man die Zukunft gestalten solle. "Denn heute treffen wir Entscheidungen für die nächsten 30 bis 40 Jahre."

Einige der jungen Muggensturmer waren ebenfalls anwesend. Alle, die vergangenes Jahr 18 Jahre alt wurden, holten sich traditionell ihre Urkunde als "Neubürger" ab.

Die Projekte, die 20118 in Muggensturm anstehen, streifte Späth nur kurz. Die Gemeinde feiert ihr 825-jähriges Jubiläum, das man jedoch bescheiden begehen wolle. Eine Erweiterung für den Kindergarten "Oase" sowie die Krippe "Storchennest" solle dieses Jahr geplant und 2019/2020 umgesetzt werden. Planungen stehen auch für das Baugebiet "Falkenäcker" an. Den Einzugstermin von L'Oreal terminierte Späth auf den 7. Dezember 2018, bald werde der Grundstein gelegt. Die Sanierung der Wolf-Eberstein-Halle soll im Herbst beginnen.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Frauenchor des MGV Muggensturm unter der Leitung von Julia Gaube. Zudem gab Martin Döbler an der Geige einige Stücke zum Besten.