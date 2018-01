Zweite Dinnershow bereits in Planung

"Wir waren alle gespannt, wie die Show an diesem Standort ankommt", berichtet Bernd Werner im BT-Gespräch. Zahlreiche Stammgäste, die er in Schloss Eberstein bewirtet, seien nach Iffezheim gekommen. Mit Hilfe von Google Analytics habe er zudem feststellen können, aus welchen Orten die meisten Zugriffe auf die eigens entwickelte Homepage der Show kamen: An erster Stelle Karlsruhe, gefolgt von Stuttgart: "Das überrascht und freut mich", kommentiert der 50-jährige Sternekoch, der jeden Abend vor Ort war - ebenso wie der Performance Designer Uhde. Im Hinblick auf die Auslastung der Show habe man "noch keinen Kassensturz gemacht", doch etliche Unternehmen aus der Region hätten die Show exklusiv für Mitarbeiterfeiern gebucht.

Die meisten Dinnershows in der Winterzeit finden in beheizten Zelten statt, "doch wir haben ein großes Wohnzimmer mit einer sehr persönlichen Atmosphäre, die Gäste sind nah an der Bühne dran", führt Werner weiter aus. Gerade bei dem Sturm Anfang des Jahres seien alle Beteiligten froh darüber gewesen, nicht in einem Zelt zu sein. Den personellen Mehraufwand habe er mit seinem erfahrenen Catering-Team gestemmt, das vorwiegend in den Sommermonaten zum Einsatz komme. Das Zusammenspiel von Service-Team und Künstlern habe gut funktioniert, "wir sind in all' den Wochen richtig zusammengewachsen", so Werner.

Die Dinnershow habe sich mittlerweile auch unter anderen Künstlern herumgesprochen, von denen es bereits Anfragen für die zweite Show gebe. Enno-Ilka Uhde habe ein erstes Konzept für die Veranstaltung entworfen, die unter dem Titel "Mon Amour" wieder im gleichen Zeitraum angeboten werden soll wie die erste.