Beschwingte Kaffeehaus-Atmosphäre gezaubert Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Unter den finalen Titeln des Salonorchesters Baden-Baden beim Neujahrskonzert in der Reithalle kam beim zelebrierten Radetzky-Marsch von Johann Strauss tatsächlich ein waschechtes Wiener Kaffeehaus-Gefühl auf. Die acht Männer im Frack und die Frau im roten Glitzerabendkleid hatten in fast drei Stunden in einer musikalischen Leichtigkeit mit viel Humor ihr Können an den Instrumenten demonstriert und den Bürgersaal der Reithalle an seine Publikums-Kapazitätsgrenze gebracht. Berthold Ebner organisierte das Benefizkonzert für den Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden/Rastatt/Murgtal. Dessen Leiterin Sabine Kohmann wählte ergreifende Worte. "Das Leben ist nicht immer schön!", stellte sie fest. Aber eine schöne Seite steuerte an diesem Abend das Salonorchester bei. Der Stehgeiger und Leiter Harald Paul, einst Schüler der Musikschule Rastatt und heute im Symphonieorchester des SWR, hatte seine Instrumentalisten prächtig im Griff. Dazu kam die fundierte Moderation von Willi Huber. Schon bei der einleitenden "Bagatelle" von Josef Rixner wurde unter Beweis gestellt, dass sich Ausnahmesolisten auf der Bühne befanden, die zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen. Zum ersten Mal hörte man im flotten tänzerischen Part Csárdásklänge und hinterher profilierte sich Cellist Sasho Somov bei "Der Schwan" aus dem "Karneval der Tiere". "Pusztabilder" von Ernö Kaisz öffneten dann das Ohr der Zuhörer, die nicht nur hier Szenenapplaus spendeten. K.u.K.-Kaffeehausatmosphäre wurde beim Wiener Walzer "Rosen aus dem Süden" gezaubert. Zum Dahinschmelzen hierbei und auch später immer wieder Anton Hollich mit seiner Klarinette. Höhenflüge mit seinem Instrument demonstrierte er auch bei Johann Strauss' "Unter Blitz und Donner", begleitet von präzisen Einsätzen und der großen Spielfreude der Mitspieler. "Ach, wie schön ist doch handgemachte Musik!", hatte Huber festgestellt und das wurde bei der "Tango-Revue" unter Beweis gestellt. Huber war es dann auch, der seine Künste mit der Zither vorstellte. Da fühlte man sich wieder in Wien, als Anton Karas' "Der dritte Mann" vor Ohren geführt wurde. Ein Hochgenuss der Satz aus der Suite des anwesenden Komponisten Wolfgang Zinke zur Lichtentaler Allee in Baden-Baden. Hier verstand es das Ensemble, optische Impressionen in musikalische Klanggebilde zu übersetzen, wie Promenieren und Flanieren. Einen akustischen Beleg seines Könnens stellte Harald Paul mit seiner Violine bei einer feurigen serbischen Volksweise mit atemlosen Rhythmuswechseln unter Beweis. Amboss im Einsatz bei "Feuerfest-Polka" Das Salonorchester lieferte Schlag auf Schlag eine Labsal fürs Ohr. Und dazu diese gelungenen Kontraste! Auf Debussys "Claire de lune", versunken und abgetaucht, folgte Rimski-Korsakows "Hummelflug", beflügelt durch Anton Hollichs Klarinettenspiel. Bevor drei erklatschte Zugaben mit stehenden Ovationen obligat waren, gab es wieder Wiener Flair mit "Aber mein Herr Marquis" aus Strauss' "Fledermaus" und mit authentischen Ambossschlägen begleitet, die "Feuerfest-Polka Francais". Nach dem überwältigenden Erfolg der drei Benefizkonzerte des Salonorchesters wird 2019 Berthold Ebener das vierte Neujahrskonzert am Samstag, 19. Januar, in der Badner Halle veranstalten. Eintrittskarten gibt es ab sofort unter (07222) 789800.

