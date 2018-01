Malsch will weitere Baugebiete auf den Weg bringen Malsch (ar) - "Sollten wir wirklich alles tun, wozu wir technologisch in der Lage sind?", fragte Bürgermeister Elmar Himmel beim Neujahrsempfang der Gemeinde Malsch am Freitagabend. Er appellierte, den tiefgreifenden Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit konstruktiver Kritik gegenüberzustehen, sich an Althergebrachtem aber dennoch zu erfreuen. Humanoide Roboter veränderten mit ihrer künstlichen Intelligenz alle bisherigen Parameter des menschlichen Lebens. "Wir müssen uns bewusst werden, dass künstliche Intelligenz eine dritte von Menschen geschaffene Möglichkeit ist, welche die Erde vollständig zerstören kann", sagte Himmel und erinnerte an die beiden anderen: die Erfindung und Nutzung der Atombombe sowie die heutige Lebensweise mit dem Raubbau an der Natur. Dennoch brauche man als Wirtschaftsstandort den Ausbau eines schnellen Internets. Dieser müsste bei der künftigen Bundesregierung höchste Priorität haben, so Himmel. In Malsch habe man bereits vor zwei Jahren mit dem Vectoring-Ausbau ein leistungsfähiges Netz entwickelt, nächste Schritte könnten ab 2019 weitergeführt werden. Himmel rief aber auch dazu auf, eine Brücke zwischen der virtuellen und der realen Welt zu schlagen. Es brauche wieder mehr Orte, an denen sich Menschen wohlfühlten und sich austauschen könnten. Es gelte, sich an die lokale Umwelt zurückzubinden. Die Biokiste mit saisonalem Gemüse aus der Region stehe symbolisch für diese Rückbesinnung. Gefragt seien Gestalten und Machen statt Jammern. "Wir müssen im Quartier denken, handeln und leben", sagte Elmar Himmel. Die Verantwortung für die Zukunft liege in den eigenen Händen. In Malsch wolle man deshalb an den drei großen Zielen Bauen und Wohnen, Hochwasserschutz und Bildungseinrichtungen festhalten. Mitte 2019 könnten das Pflegeheim, die Reihenhäuser und die Wohnungen an der Bahnhofstraße bezugsfertig sein. Weitere Baugebiete sollen in Sulzbach und in Malsch auf den Weg gebracht werden. Die weitere bauliche Entwicklung hänge jedoch maßgeblich vom Hochwasserschutz ab. Vor wenigen Tagen habe die Gemeinde den Zuschussbescheid über 3,96 Millionen Euro für die Aufdimensionierung des Bachs vom Adlerkreisel bis zur Volksbank erhalten. Die Baumaßnahme soll im zweiten Quartal beginnen. Noch auf sich warten lässt die Förderung für die Sanierung der Hans-Thoma-Schule, weshalb die Maßnahme voraussichtlich erst im Sommer 2019 starten könnte, so Himmel. Auch das kommunale Nahwärmenetz auf der Bühn werde erst 2019 zur Umsetzung kommen. Um weitere Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen zu können, soll im zweiten Quartal ein neues Heim in Betrieb genommen werden. Unbedingt angegangen werden müsse die Kulturscheuer Alte Schmiede. "Es liegt viel Arbeit vor uns und ohne Fremdmittel wird die Umsetzung der ehrgeizigen, aber notwendigen Maßnahmen nicht funktionieren", betonte Himmel. Für die Musik sorgten der in Malsch lebende deutsch-italienische Musiker und Sänger Marco Augusto und Gerd Pfeuffer am Saxofon.

