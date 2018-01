FC Rastatt 04 wird Hallenfußballmeister

Rastatt - Der FC Rastatt 04 ist Hallenfußballmeister 2018 der Barockstadt. Im Endspiel um den Star-Energiewerke-Pokal schlugen die 04-ler den FV Rauental mit 3:1. Dritter wurde Gastgeber FC Frankonia. Der FC 04 ist somit für den Mittelbaden-Cup des Badischen Tagblatts am 28. Januar in Muggensturm qualifiziert.

Traditionell traten gestern in der Niederbühler Sporthalle die vier Fußballvereine aus der Kernstadt und die fünf Clubs aus den Stadtteilen an. In der Vorrunde spielten in der Gruppe A der SC Wintersdorf, die diesjährigen Ausrichter des Turniers, der FC Frankonia, der FV Rauental, FV Ottersdorf und der FV Plittersdorf.

In Gruppe B kämpften Titelverteidiger FC Rastatt 04, RSC/DJK, der OSV Rastatt und der SV Niederbühl/Donau um den Einzug in die Halbfinalbegegnungen. In der ersten Vorschlussrundenpartie schlug der FC 04 die Gastgeber mit 4:2 Toren. Im zweiten Halbfinale stand es nach der regulären 14-minütigen Spielzeit 0:0, das Neunmeterschießen entschied der FV Rauental mit 5:3 für sich.

Das Endspiel um Titel und Pokal machten folglich der FC 04 und der FV Rauental untereinander aus. Da klingelt doch etwas im Ohr des Hallenfußballfans: Beide Teams spielten bereits im vergangenen Jahr um den Titel; die A-Klasse-Kicker des FC 04 gewannen damals gegen den B-Ligisten mit 2:0. Doch zunächst stand das Spiel um Platz drei auf dem Programm, das der Gastgeber vom FC Frankonia mit 9:7 nach dem Neunmeterschießen für sich entscheid. Erst in letzter Sekunde hatte Frankonia-Keeper mit seinem dritten Tor in dem Spiel für den Ausgleich zum 4:4 gesorgt, sich anschließend jedoch am Knie verletzt. Ein Trost mag da sein, dass er zum besten Torwart des Turniers gewählt wurde.

Das Endspiel begann furios, Rauentals Holger Potye erzielte in der ersten Minute den Führungstreffer. Der FC 04 mühte sich um den Ausgleich, es dauerte aber bis zur sechsten Minute, ehe Mario Cindel traf. Dann ging es recht schnell und keine zwei Minuten später erzielte Raul-Lucian Birta das 2:1 für den Titelverteidiger. Alle Bemühungen der Rauentäler scheiterten inklusive einer Großchance von Potye und so machte Alexander Lut in der letzten Spielminute den Sack mit seinem Tor zum 3:1-Endstand zu. Die meisten Tore erzielte Patrick Ernst vom FC Frankonia.