Der Gemeinderat kann entscheiden, was wichtig ist

Warum landete das Thema überhaupt auf dem Ratstisch?

Als die Volksbank am 30. November ihr 150-jähriges Bestehen im Festspielhaus Baden-Baden feierte, nahmen auch Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und mehrere Stadträte an der Sause teil - obwohl am selben Abend der Rastatter Gemeinderat tagte. Grünen-Stadtrat Walter, der pflichtgemäß seinen Platz im Rathaus sah, wollte aus diesem Anlass vom OB aus Gründen der Rechtssicherheit wissen, was die Verpflichtung zur Teilnahme an Sitzungen tatsächlich bedeute und ob die Volksbank-Feier ein Grund sei, der Ratssitzung fernzubleiben.

Was sagt das Gesetz?

Wie immer Vieldeutiges. In Paragraf 34 der Gemeindeordnung heißt es zunächst klipp und klar: "Die Gemeinderäte sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen." Im bekannten Kommentar zur Gemeindeordnung von Kunze/Bronner/Katz steht geschrieben, dass ein Gemeinderat nur ausnahmsweise aus dringenden persönlichen oder beruflichen Gründen einer Sitzung fernbleiben darf. Doch welche Gründe zur Entschuldigung verhinderter Gremienmitglieder herangezogen werden dürfen und welche nicht, dazu schweigt sowohl die Gemeindeordnung als auch die Geschäftsordnung des Rastatter Gemeinderats. In seinem Brief an Walter verweist der OB zwar auf Paragraf 16 Gemeindeordnung, in dem wichtige Gründe aufgelistet werden. Doch die beziehen sich nach landläufiger Praxis in erster Linie darauf, wann ein Gemeinderat aus dem Amt scheiden darf. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Kommunalparlament.

War das Volksbank-Fest nun ein ausreichender Grund, um der Ratssitzung fernzubleiben?

Zu dieser von Stadtrat Roland Walter konkret gestellten Frage äußert sich der Oberbürgermeister in dem Brief nicht. Spinnt man die Hinweise des Rathaus-Chefs auf die Gemeindeordnung in der Konsequenz fort, müsste der Gemeinderat darüber entscheiden, ob ein triftiger Grund vorliegt. Entweder lässt ein Stadtrat die Rechtslage vorher klären. Oder aber aus dem Gremium kommt im Nachhinein ein Antrag. Das wäre theoretisch auch im Volksbank-Fall denkbar. Auf jeden Fall müssen Stadträte ihr Fernbleiben begründen. Wer ohne wichtigen Grund seiner Pflicht nicht nachkommt und damit unentschuldigt fehlt, könnte theoretisch ein Ordnungsgeld bis zu 1000 Euro aufgebrummt bekommen. Das ist in Rastatt aber nach Kenntnis der Verwaltung noch nicht vorgekommen. In der Praxis läuft es darauf hinaus, dass die Stadträte selbst einschätzen müssen, ob sie aus dringenden persönlichen oder beruflichen Gründen einer Sitzung fernbleiben.