Rot-Weiß Elchesheim auf Siegertreppchen Ötigheim (fuv) - Der FV Rot-Weiß (RW) Elchesheim hat das zwölfte Eugen-Peter-Gedächtnisturnier in der Ötigheimer Brüchelwaldhalle gewonnen. Im Finale bezwangen die Landesligisten den A-Ligisten FV Muggensturm deutlich mit 5:1 Toren. Dritter wurde der FV Germania Würmersheim. Das Ötigheimer Hallenfußballturnier ist etwas Besonderes: Es wird nicht von einem Fußballverein, sondern von der Schiedsrichtergruppe Rastatt organisiert. Zwölf Mannschaften waren in drei Gruppen angetreten. Der RW Elchesheim, der FV Germania Bietigheim und Würmersheim schafften es ebenso in die Zwischenrunde wie Muggensturm, der RSC/DJK Rastatt und der SV Forbach. Im Spiel um Platz drei ließen die Würmersheimer nichts anbrennen und bewiesen, weshalb sie die Bezirksliga so souverän anführen. Mit 2:0 schlugen die Kälblesdörfler die Murgtalvertreter aus Forbach. Im Endspiel ging Außenseiter Muggensturm schnell durch Yaw Owusu in Führung, was die Kicker des RW Elchesheim jedoch kaum beeindruckte. Zwei Minuten später eröffnete Thomas Djuricin den Elchesheimer Torreigen mit dem Ausgleich zum 1:1. Fast im Minutentakt erhöhten Mike Streckfuß, Keanu Gühler, Roberto Riili und nochmals Mike Streckfuß zum verdienten 5:1-Endstand. Zum besten Torwart wählten die Trainer Ricco Groß vom FV Muggensturm, bester Spieler war Tom Schneider von RWE, die meisten Tore (10) erzielte Mike Streckfuß. Turnierorganisator und Schiri Ingo Bilek war mit dem Hallenevent, das schon am Samstagmorgen mit einem F2- und F1-Spieletag begonnen hatte, zufrieden. Dass zwölf Teams angetreten seien, wertet Bilek auch als Dankeschön an die Schiris in der Region. Aus dem Erlös spendete die Schiedsrichtergruppe 150 Euro an den Verein Bildungschance Rastatt.

