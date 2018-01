Ein Fingerzeig von ganz oben

Rastatt - Als Vorboten böser Ereignisse galten Kometen den Zeitgenossen früherer Jahrhunderte schon seit der Antike. In für unsere Region besonders finsteren Epochen wie dem kriegerischen 17. Jahrhundert war die Kometenfurcht offenbar besonders verbreitet. Davon berichtet in der Historischen Bibliothek der Stadt Rastatt ein Buch, das wohl 1690 in Nürnberg gedruckt wurde. Aber ganz sicher ist das nicht, weiß Bibliothekarin Heike Endermann. Genau so wenig kennt man den Autor, der sich auf dem Titelblatt "eine unparteiische Feder" nennt.

Eigentlich handelt es sich auch um gar kein Buch, sondern um eine Monatszeitschrift mit dem schönen, barock verschwurbelten Titel "Europäischer Mercurius oder Götter-Both: Das ist: jetzt lebend- und RegirenderPotentaten Kriegs- und Friedensactiones". Es geht also um die Herrschenden, ihre Kriege und Friedensschlüsse. Was die neugierigen Leser vielleicht noch mehr interessiert haben dürfte, sind Abbildungen von Naturkatastrophen, zum Beispiel einem Hochwasser in London, einem Blitzeinschlag in einen Baum sowie eben die Abbildung eines Kometen. So ähnlich wie bei einem Comic spricht eine der auf dem Kupferstich mitdargestellten Personen "Siehe, das ist Gottes Finger." Offenbar wurde der Komet, in dem man die Form eines Säbels zu erkennen glaubte, als Fingerzeig von ganz oben betrachtet.

Die Erscheinung sei in der ersten Januarhälfte in Spanien zu sehen gewesen. Der unbekannte Autor meint aber, das Phänomen könne durchaus von weitreichenderer Bedeutung sein. Der Komet "wäre von vielen Menschen mit Entsetzen betrachtet und wahrgenommen.... Sehet ihr Herren! Den neuen Schrecken-Propheten! Und die Ruthe, darmit Gott hochmütige Kronen-Häupter/ ja ihre gantzen Länder und Königreiche zu züchtigen andeutet!" Tatsächlich folgten noch im selben Jahr die für die Oberrheinregion verheerenden Zerstörungen des Pfälzischen Erbfolgekriegs. Auch Rastatt und Baden-Baden waren betroffen. Der "Europäische Mercurius" weist in seinem später verfassten Text schon auf den Pfälzischen Erbfolgekrieg hin und erwähnt auch den französischen General Melac, der damals die Region ausplünderte.

Die älteren Einwohner der Markgrafschaft Baden werden sich vielleicht noch an den 30-jährigen Krieg zurückerinnert haben, der 40 Jahre zuvor zu Ende gegangen war. Schon zu dessen Beginn 1618 erschien über Deutschland - so berichten es jedenfalls Flugblätter, Zeitungen und Chroniken - ein Komet, den die Zeitgenossen als unheilvolles Vorzeichen göttlicher Strafe deuteten. Darüber informiert zum Beispiel das "Theatrum Europaeum" von 1635 mit einer Darstellung des Kometen über Heidelberg von Matthäus Merian.

2018 jährt sich zum 400. Mal der Beginn des 30-jährigen Kriegs. Er hinterließ vielfältige Spuren in Kunst, Literatur und Publizistik. Die Historische Bibliothek Rastatt macht sie zum Thema von Vorträgen und einer begleitenden Buch- und Bilderpräsentation aus dem Bibliotheksbestand.

Die Präsentation dieser Objekte im Bibliothekssaal soll vom Rastatter Historiker Dr. Christoph Kunz erarbeitet werden. Besichtigungsmöglichkeiten sind während der Veranstaltungen im Bibliothekssaal, bei Führungen und auf Anfrage möglich. Ferner sind im Lauf des Jahres Vorträge zu Kultur-, Buch- und Mediengeschichte der Zeit von 1618 bis 1648 sowie über regionalhistorische Themen in Planung. Allgemeine Bibliotheksführungen finden an mehreren Sonntagen übers Jahr verteilt statt. Sie informieren über Geschichte, Bestände und Räumlichkeiten der Historischen Bibliothek und sollen den Wert der Sammlung als besonderes Kulturgut der Stadt Rastatt verdeutlichen. An mehreren Bibliotheksabenden werden unter dem Motto "Nach der Arbeit in die Bibliothek" historische Bücher aus der Nähe betrachtet.

Alle alten Bücher, die in der Reihe vorgestellt werden, können auch in der Bibliothek im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium angesehen und gelesen werden.