Auf dem Weg in "inklusive Stadtgesellschaft"

(fuv) - Der FC Rastatt 04 ist Hallenfußballmeister der Barockstadt. Im Endspiel um den Star-Energiewerke-Pokal schlugen die 04-ler den FV Rauental mit 3:1. Der FC 04 ist somit für den Mittelbaden-Cup des BT am 28. Januar in Muggensturm qualifiziert (Foto: Vetter). » - Mehr

Trier