Auch Rastatter Exponate dabei

Nach dem Erfolg seines Standardwerks zu Beatgruppen in der Region Rastatt und Karlsruhe, das 2014 erschienen ist, war der Kurator der Stuttgarter Ausstellung vor einiger Zeit an Menze heran getreten und bat ihn, die geplante Präsentation zu unterstützen.

Kein Problem für den Muggensturmer, hat Uwe Menze im Lauf der Jahrzehnte doch mehrere Tausend Tonträger, Druckwerke und Memorabilia zur Rock- und Beatgeschichte gesammelt. Schon vor dem Stuttgarter Gastspiel galt Menze in ganz Deutschland als der Experte, was Material zu diesem Thema betrifft. Im "Haus der Geschichte" befinden sich seine Exponate derzeit in guter Gesellschaft. In dem Teil der Ausstellung, der sich der Frage widmet, inwiefern die Popkultur im deutschen Südwesten auch Provokation und Protest gegen die Gesellschaft enthielt, finden sich einige augenscheinliche Belege.

Uwe Menze weiß zu berichten: "Neben der Aufnahme aus einem Jimi-Hendrix-Konzert in der Stuttgarter Liederhalle finden sich Singles verschiedener baden-württembergischer Bands, Ausschnitte von Amateur- und Nachrichtenfilmen, Plakate, Fotos, Flugblätter und Zeitungsartikel in Bild- und Tonbelegen unter den Exponaten." Dazu steuerte der Beat-Sammler aus seinen eigenen Beständen und über seine Kontakte zu ehemaligen Bandmitgliedern aus der Region einiges Attraktives bei.

So findet sich vor einer wandfüllenden, wechselnden Bildpräsentation der Rastatter Kultband der 60er, The Rocking Stars, deren originales Bassdrum-Kit. Dass die andere Kultband aus dem Murgtal, The Ghostmen, ab 1964 in roten Henkersmasken auftrat, das wird auch optisch dokumentiert. Die Band gab bald diesen optischen Schocker auf, da die Verkleidung bei den präsentierten heißen Rock-Rhythmen störte. Aber in Stuttgart findet sich zu den beiden Gruppen, die Tausende von Teenies anzogen, einiges. Uwe Menze konnte auch zu den Rastatter "Firestones", diverse Original-Plakate und Fotos bis hin zu verzückten Fanbriefen liefern.

Was das Dargebotene und die Hörproben im "Haus der Geschichte" auch attraktiv macht, das ist der Blick in die Karlsruher Beatszene der 60er. Dazu steuerte das dortige Stadtarchiv einiges bei und es gibt eine Dokumentation zu Uwe von Trotta, dem Sänger der Karlsruher Polit-Rocker Checkpoint Charlie.

Wer das Präsentierte bei der Ausstellung in Stuttgart nachvollziehen will, für den gibt es einen reich bebilderten 166 Seiten starken Katalog. Weitere Infos gibt es im Internet. www.hdgbw.de