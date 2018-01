"Mädel im Ehrendienst der Nation"

Rastatt - "Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen. Was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für Sein oder Nichtsein ihres Volkes. Und beide müssen sich deshalb auch gegenseitig schützen und achten, wenn sie sehen, dass jeder Teil die Aufgabe vollbringt, die ihm Natur und Vorsehung zugewiesen hat", sagte Adolf Hitler 1934 in einer Rede vor der NS-Frauenschaft.

Das bedeutete nichts anderes, als das Frauen an den Herd und die Kinder an ihren Schürzenzipfel gehörten. Im Juni 1933 wurden verheiratete Beamtinnen entlassen, wenn das Einkommen des Ehemanns zum Lebensunterhalt ausreichte. Im August 1933 ordnete die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung an, dass bei Neuanstellungen Männer vorzuziehen seien. Im Sommer 1933 wurde heiratswilligen Paaren mit "politisch einwandfreier Haltung" ein zinsloses Darlehen bis zu 1000 Mark gewährt, sofern die künftige Ehefrau die Berufstätigkeit aufgab. Für jedes in der Ehe geborene Kind musste ein Viertel der Summe nicht mehr zurückgezahlt werden. Die Anzahl er Geburten bestimmte den Schuldenstand der Familie. Im Dezember 1933 wurde die Anzahl der weiblichen Studentinnen reduziert. 1934 wurde verheirateten Ärztinnen die Zulassung entzogen. 1936 durften Frauen weder Richter noch Anwalt werden. Man wollte erreichen, dass Frauen sich aus dem öffentlichen Leben zurückzogen und sich nur noch um das traute Heim und Kindererziehung kümmerten.

Frauen plötzlich doch unentbehrlich

Doch dann kam das böse Erwachen. Auf einmal brauchte man die Hausmütterchen doch und 1938 wurde in "Geheimen Richtlinien für die Beschäftigung von Frauen im Notfall" festgelegt, dass deren Einsatz in Wirtschaft und Verwaltung notfalls legalisiert werden könnte. Am 13. Februar 1939 trat die "Verordnung zur Sicherstellung des Arbeitskräftebedarfs" in Kraft. Sie war im Krieg die Grundlage für eine Dienstpflichtverordnung zur Heranziehung von Frauen für kriegswichtige Aufgaben. Mit jeder neuen Verordnung musste zugegeben werden, dass man doch auf die Frauen angewiesen war und das Anfangsbild der Frau als Hüterin des heimischen Herds verschwand zunehmend.

Dass der Einsatz von Frauen dringend notwendig war, zeigte sich nach Kriegsbeginn auch in Rastatt. Bereits am 7. September 1939 findet sich im Rastatter Tageblatt ein Bericht mit dem Titel "Wo melden sich Frauen zur Arbeit an?" Gesucht wurden Mädchen und Frauen, die in Dienststellen und landwirtschaftlichen Betrieben ganztätig gegen Entgelt arbeiten wollten. Meldungen nahmen die zuständigen Arbeitsämter an.

Schon die Evakuierung der Menschen in der roten Zone hatte ein großes Problem hinterlassen. In den Dörfern entlang dem Rhein wurde noch Landwirtschaft betrieben. Es gab Pferde, Rinder Schweine und Ziegen. Wohin mit den Tieren? Und wer sollte sich um sie kümmern? Natürlich die gebliebenen jungen Mädchen und Frauen des Reichsarbeitsdiensts. "Arbeitsmaiden, eure männlichen Kameraden vom Reichsarbeitsdienst arbeiten im Verband der Wehrmacht mit auf dem Wege zum Siege": So erging der Aufruf an die weibliche Jugend zur Mithilfe in der Landwirtschaft und zum Arbeitseinsatz, egal wohin sie gerufen wurden.

Der Reichsarbeitsdienst errichtete in Rastatt in der Niederwaldstraße ein Lager, wohin alle Tiere gebracht wurden, um die sich niemand kümmern konnte. Dort mussten Kühe und Ziegen gemolken werden und Hühner und Gänse wollten versorgt sein. Auch eine Obstsammelstelle wurde dort eingerichtet, denn die Bäume hingen noch voll mit Früchten. Den Bewohnern der evakuierten Zone war keine Zeit mehr geblieben, das Obst zu versorgen. "Die Frau muss heute auf zwei Plätzen stehen, wenn der Mann draußen an der Front kämpft", so der Autor des Artikels "Glückliche Mädel im Ehrendienst der Nation" im Rastatter Tageblatt.

Für das Anlaufen der einzelnen Freimachungsphasen waren Kennwörter vergeben worden. Zwei Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Codeworte "Adventskranz" und "Beleuchtung" durchgegeben. "Adventskranz" war die Vorbereitung zur Evakuierung der Bevölkerung und "Beleuchtung" die Einweisung der Marschblock- und Marschgruppenführer und der Bevölkerung. Das Codewort "Vorgarten" bedeutete dann die ursprüngliche Freimachung der Roten Zone. Und dann musste es sehr schnell gehen. Den wenigsten war Zeit geblieben, für den zurückgelassenen Hof mit den Tieren Vorkehrungen zu treffen. Aber dafür gab es ja den weiblichen Reichsarbeitsdienst als Stütze der "Heimatfront" - und es wurde nichts dem Zufall überlassen.

Oft unfreiwillig, aber begeistert

Am 4. September 1939 verkündete Hermann Göring folgenden Erlass: "Der Reichsarbeitsführer ist ermächtigt, ledige Mädchen im Alter von 17 bis 25 Jahren, die nicht voll berufstätig sind, nicht in beruflicher oder schulischer Ausbildung stehen und nicht als mithelfende Familienangehörige in der Landwirtschaft dringend benötigt werden, zur Erfüllung der Reichsarbeitsdienstpflicht heranzuziehen." Nichts geschah mehr freiwillig. Alles wurde angeordnet, bestimmt und reglementiert, und die Menschen gehorchten, viele sogar mit wahrer Begeisterung. Bei der Lektüre des Rastatter Tageblatts aus jener Zeit wird sehr deutlich, wie rasch Staat und Gesellschaft im Deutschen Reich auf den Kriegsalltag umgeschaltet waren.