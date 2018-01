Kandidatenvorstellung stößt auf enorme Resonanz

Iffezheim - Die anstehende Bürgermeisterwahl in Iffezheim am 28. Januar lockte gestern Abend rund 800 Einwohner in den Turf-Treff der Bénazet-Tribüne, die sich ein Bild von den Kandidaten Johannes Kopp, Christian Schmid und Friedhild Miller machen wollten und auch die Gelegenheit nutzten, Fragen zu stellen.

"Ich freue mich über den riesigen Zuspruch", zeigte sich Bürgermeister Peter Werler bei der Begrüßung beeindruckt. Die Reihenfolge der Redner war vom Gemeinderat anhand des Eingangs der Bewerbungen festgelegt worden: Johannes Kopp aus Bietigheim hatte am 18. November zum erstmöglichen Termin seine Bewerbung abgegeben, gefolgt von Friedhild Miller aus Sindelfingen, die sich am 28. Dezember beworben hatte. Der Iffezheimer Hauptamtsleiter Christian Schmid, der in der Renngemeinde seit vier Jahren wohnt, hatte am letzten Tag der Bewerbungsfrist am 2. Januar sein Interesse am Bürgermeisterposten bekundet.

Der 32-jährige Johannes Kopp trug seine Rede engagiert vor (siehe weiteren Artikel auf dieser Seite) und erhielt am Ende kräftigen Applaus sowie einige zustimmende Zurufe.

Die 48-jährige Friedhild Miller, die sich momentan in etwa 50 Orten in Baden-Württemberg von der Hohenlohe bis nach Südbaden als Bürgermeisterin bewirbt und nach eigenem Bekunden Angela Merkel als Bundeskanzlerin ablösen will, sorgte mit ihren Äußerungen über sich und ihr Privatleben bereits nach wenigen Minuten für leichte Unruhe im Saal. Einige Aussagen wurden auch mit lautem Gelächter quittiert, am Ende ihres Vortrags erhielt sie einen Höflichkeitsapplaus.

Zu guter Letzt bestieg der 31-jährige Christian Schmid das Rednerpodest. Die Iffezheimer folgten seinen Ausführungen aufmerksam (siehe weiteren Artikel) und konzentriert - wie dies auch bei Johannes Kopp der Fall gewesen war. Auch er wurde am Ende mit kräftigem Applaus belohnt.

Die Zuhörer hatten an alle Redner einige Fragen, die in der morgigen Ausgabe des Badischen Tagblatts zu lesen sein werden.

Peter Werler bedankte sich am Ende bei den Gästen dafür, dass sie durch ihr zahlreiches Kommen gezeigt hätten, dass ihnen die Zukunft Iffezheims am Herzen liege: "Gehen Sie am 28. Januar wählen", appellierte der Rathauschef und wünschte allen "Hals und Bein".