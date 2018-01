Premiere: Kreisbrandmeister nutzt Warn-App Rastatt/Durmersheim (ema) - Es war eine Premiere im Landratsamt: Kreisbrandmeister Heiko Schäfer nutzte gestern erstmals die Warn-App NINA, um die Bevölkerung wegen möglicher Folgen eines Brands in Durmersheim zu alarmieren. Auslöser war ein brennendes Auto in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Würmersheimer Straße, das, so die ersten Erkenntnisse, wegen eines technischen Defekts in Flammen stand. Den Feuerwehrmännern gelang es gegen Mittag, den Wagen abzulöschen und der enormen Rauchentwicklung entgegenzuwirken. Am Nachmittag waren noch Einsatzkräfte mit der Lüftung des Gebäudes beschäftigt, so die Polizei. (ema) - Es war eine Premiere im Landratsamt: Kreisbrandmeister Heiko Schäfer nutzte gestern erstmals die Warn-App NINA, um die Bevölkerung wegen möglicher Folgen eines Brands in Durmersheim zu alarmieren. Auslöser war ein brennendes Auto in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Würmersheimer Straße, das, so die ersten Erkenntnisse, wegen eines technischen Defekts in Flammen stand. Den Feuerwehrmännern gelang es gegen Mittag, den Wagen abzulöschen und der enormen Rauchentwicklung entgegenzuwirken. Am Nachmittag waren noch Einsatzkräfte mit der Lüftung des Gebäudes beschäftigt, so die Polizei. Wer auf seinem Mobiltelefon die App NINA geladen hat, war aktuell über die Gefahrensituation in Durmersheim informiert. Die Abkürzung steht für die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Entwickelt worden ist sie vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mit der Warn-App können Bürger aktuell Meldungen von Behörden zu unterschiedlichen Gefahrenlagen, wie etwa einem Großbrand erhalten. Kreisbrandmeister Schäfer entschloss sich gestern deshalb erstmals zur Nutzung der Warn-App, weil größere Gefahren durch die starke Rauchentwicklung nicht auszuschließen waren. Schäfer zufolge sei ein Brand in einer Tiefgarage ohnehin immer brenzlig, weil Wärme und Rauch nur schwer abziehen könnten. Erschwerend kam hinzu, dass die Entlüftungsschächte zum Innenhof der großen Wohnanlage führten. Durch starke, wechselnde Winde seien die Rauchgase umhergewirbelt worden. Die Einsatzkräfte informierten die Bewohner zwar zwar auch vor Ort über die Lage. Breiter gestreut wurde die Warnung aber über NINA. Das Landratsamt erläuterte in der Nachricht die Situation und empfahl, sofort Türen und Fenster zu schließen sowie die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Schäfer sieht den Vorteil der Warn-App NINA darin, dass die Behörde eine Gefahrenwarnung auf einem weiteren Medium absetzen kann. NINA sei kein "Allheilmittel", so der Kreisbrandmeister, aber mit der zunehmenden Digitalisierung könne man auch mehr Menschen erreichen, die ein Smartphone mit sich führen und sofort informiert sind. Die Information über NINA ist die erste Stufe einer Warnskala; bei größeren Gefahren, so Schäfer, nutze man zusätzlich Warnungen über den Rundfunk. Kommt NINA wie gestern zum Einsatz, muss der Kreisbrandmeister die Warnung an die zuständigen Lagezentren im Innenministerium oder bei der Berufsfeuerwehr Reutlingen übermitteln; von dort wird dann die Nachricht digital verbreitet. Wie stark NINA im Landkreis bei Handynutzern verbreitet ist, kann Schäfer allerdings nicht beziffern. Der Brand gestern verlief am Ende übrigens glimpflich. Die Höhe des Schadens bewegt sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

