"Meilenstein für Klinikum" Rastatt (sl) - Schlaganfallpatienten aus Mittelbaden werden seit 2016 zentral in der sogenannten "Stroke Unit" des Rastatter Klinikums behandelt. Ein "Meilenstein für die Entwicklung des Klinikums und die Schlaganfallversorgung in der Region" ist es für den Leiter von Medizin und Pflege, Dr. Andreas Eichenauer, dass die Rastatter Schlaganfalleinheit nun nach den Vorgaben der Deutschen Schlaganfallgesellschaft zertifiziert wurde. Sie fungiere damit auch als regionaler Schlaganfallschwerpunkt im Sinne des Sozialministeriums von Baden-Württemberg. Die entsprechende Urkunde soll künftig gerahmt auf der Station hängen. Der Auszeichnung vorausgegangen waren umfangreiche und teilweise auch herausfordernde Vorbereitungen, erinnert sich die kaufmännische Leiterin des Klinikums Mittelbaden, Manuela Sambale und verkündet, dass im vergangenen Jahr 2675 Neurologiepatienten in Rastatt behandelt wurden. Das seien mehr als 600 Personen mehr als in den beiden Vorjahren. Ein Fachkollege aus Greifswald und eine Vertreterin des TÜV hätten vor der Zertifizierung nicht nur die Rastatter Zahlen geprüft, sondern zum Beispiel auch Diensträume und technische Ausstattung unter die Lupe genommen. Mit Ärzten, Pflegepersonal und Therapeuten, die sich im Zuge der Zertifizierung umfänglich fortgebildet hätten, wurden Gespräche geführt. Im Sinne des eigenen Qualitätsmanagements begleitete Sabine Martini den Zertifizierungsprozess. Einbezogen waren auch Schnittstellen zu anderen medizinischen und therapeutischen Fachrichtungen, denn bei der Schlaganfallbehandlung komme es ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen an, wie der Leiter der Neurologischen Klinik, Prof. Dr. Michael Daffertshofer, und der für die "Stroke Unit" verantwortliche Oberarzt, Dr. Jochen Bäuerle, betonen. Eng verzahnt sei auch die Arbeit der Physio- und Ergotherapeuten, der Logopäden und natürlich der Pflege. Eine Pflegekraft kümmere sich in der Schlaganfalleinheit um vier Patienten. Zwölf Plätze gibt es insgesamt. Zuvor waren es je vier in Balg und Rastatt. Dass sich die beiden Pflegeteams mit ihren jeweiligen Schwerpunktkenntnissen gut zu einem Team zusammengefunden haben, lobt Pflegedirektor Ralf Levy. Im therapeutischen Bereich sei das Personal vor der Zertifizierung aufgestockt worden. So sei nun eine Betreuung der Patienten zum Beispiel durch Logopädinnen auch am Wochenende gewährleistet, hebt der leitende Physiotherapeut Alexander Ebner hervor. Wichtiger Teil des Leistungsspektrums ist laut Prof. Daffertshofer auch die enge Zusammenarbeit mit den Radiologen, Kardiologen, der Inneren Medizin und den Gefäßchirurgen im eigenen Haus beziehungsweise am Städtischen Klinikum Karlsruhe und der Uniklinik Heidelberg. Aber auch mit den Rettungsdiensten, die von den Neurologen bereits umfänglich geschult wurden. Sie raten dazu, im Fall eines Verdachts auf Schlaganfall gleich den Rettungswagen zu rufen, komme es doch gerade bei dieser häufigen Volkskrankheit auf jede Minute an. Die Zertifizierung soll nun im Drei-Jahres-Rhythmus wiederholt werden.

