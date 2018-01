Buhrufe, Pfiffe und Gelächter bei Fragerunde

Iffezheim - Die beiden ernsthaften Kandidaten für das Amt des Iffezheimer Bürgermeisters, Johannes Kopp und Christian Schmid, haben in der Renngemeinde fleißig die Türklinken geputzt und sich als Bürgermeister empfohlen. Da die Iffezheimer nun eine Auswahl haben, war das Interesse an der Kandidatenvorstellung in der Bénazet-Tribüne am Dienstag entsprechend groß. Zahlreiche Bürger wollten nach den jeweiligen Reden noch mehr von den Kandidaten wissen.

Johannes Kopp, der erste Bewerber für den Bürgermeisterposten, durfte auch zuerst ans Rednerpult. Nach seiner 15-minütigen Ansprache standen zehn Minuten für Rückfragen aus dem Publikum zur Verfügung. Den Auftakt machte Matthias Greß, der von Kopp wissen wollte, wie er es mit Paragraf 35 der Gemeindeordnung halte, in dem die Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen geregelt ist. Die gleiche Frage, die auf das nichtöffentliche Vorberaten von Konfliktthemen abzielte, richtete er auch später an Christian Schmid. Beide Kandidaten betonten, dass Sitzungen dann nichtöffentlich abgehalten werden, wenn Belange Dritter betroffen sind.

Herbert Martin fragte Kopp, wie er mit seinem "Widersacher" Schmid (Hauptamtsleiter im Iffezheimer Rathaus) umgehe, wenn er zum Bürgermeister gewählt werde. Kopp betonte, dass Schmid nicht sein Widersacher sei und dass der Wahlkampf fair abgelaufen sei. "Ich würde mich freuen, wenn er mein Kollege werden würde", sagte er, was mit Applaus quittiert wurde.

Friedrich Acker erkundigte sich nach Kopps Ideen für eine bessere Busanbindung nach Baden-Baden. "Den öffentlichen Personennahverkehr kann Iffezheim nur gemeinsam mit dem Landkreis regeln", so Kopp, der auf das Anruflinientaxi (ALT) hinwies. Sollten viele Jugendliche dies wünschen, dann könne man versuchen, die Frequenz des ALT zu erhöhen. Michael Leuchtner fragte den Kandidaten aus Bietigheim, wie er die Jugendarbeit in den Vereinen fördern wolle. Kopp meinte, dass die Jugendlichen im Ort einen Raum zum "Chillen", also zum Abhängen, wünschten. "Hast du dann keine Angst davor, dass dort auch mal ein Joint geraucht wird?", hakte Leuchtner nach. "Das kann man überall", zeigte sich Kopp schlagfertig.

Nach Kopp betrat Friedhild Miller das Rednerpult und schilderte, wie sie vor über zehn Jahren mit Mann und Tochter auf der Galopprennbahn in Iffezheim war, wobei sie das "z" im Ortsnamen meist wie ein "s" betonte. Vor fünf Jahren habe sie erkannt, dass nicht Partys und Reichtum zählen, sondern dass es wichtig sei, Liebe und Zeit mit anderen Menschen zu teilen. Sie unterstellte dem Rotary und Lions Club, Spendengelder zu unterschlagen. Sie beklagte, dass man ihr die Tochter "rechtswidrig entzogen" habe, ebenso wie seit kurzem auch den Führerschein. Dann zitierte sie einen Artikel der Badischen Zeitung, in dem ihr Werdegang dargestellt wird.

Susanne Greß hakte bei der Fragerunde nach, ob sie wirklich Bürgermeisterin werden wolle. "Wenn ihr mich wählt, gerne", meinte Miller. Ein Teenager fragte, was sie für die Jugendlichen machen wolle. "Ihr könnt mich jederzeit im Rathaus besuchen oder auch daheim, dann machen wir Party", so Millers Antwort, für die sie Gelächter erntete. Der nächste Bürger wurde deutlich: "Ich finde es eine Frechheit, dass Sie das Ganze hier ins Lächerliche ziehen", sagte er und erhielt langanhaltenden Applaus. "Ihr müsst mich nicht wählen", entgegnete Miller. Harald Kraft legte nach und lud die Bewerberin unter Beifall zu den Prunksitzungen des Carneval Clubs am Wochenende ein, doch Präsident Daniel Haas lehnte umgehend ab: "Sie brauchen wir hier nicht!"

Auch an Christian Schmid wurden einige Fragen gestellt. Michael Steinert wollte von ihm wissen, wie er mit dem "Schandfleck in der Ortsmitte gegenüber dem Rathaus" verfahre, womit er die dortige Autowerkstatt meinte. Der Saal kommentierte die Frage mit lauten Pfiffen und Buhrufen. "Ich bringe mein Auto wie viele Iffezheimer dorthin und bin sehr zufrieden", sagte Schmid. Seines Wissens sei die Werkstatt auch nicht in der Kulisse der Ortskernsanierung II.

Roland Schäfer interessierte sich dafür, was Schmid mit der Bénazet-Tribüne vorhabe, wenn die Gemeinde sie voraussichtlich Anfang Februar bei der Zwangsversteigerung erwerbe. "Die Rennbahn ist unser Alleinstellungsmerkmal und ein wichtiger Image-Faktor", sagte Schmid. Die Räume böten auch Potenzial für Vereinsveranstaltungen und private Feiern.

Herbert Martin hakte nach, was Schmid zum Thema Festhalle vorhat. "Ich möchte die Bürger bei der Entscheidung über die Zukunft der Festhalle mitnehmen und die Machbarkeitsstudie noch einmal aufrollen. Für mich ist entscheidend, dass es gemeinsam in eine Richtung geht", betonte der Kandidat.