Neues Pfarrhaus soll Ende des Jahres stehen Rastatt (red) - Mit einem Rekordhaushalt geht die evangelische Kirchengemeinde Rastatt in die Jahre 2018 und 2019. Der Kirchengemeinderat hat das Zahlenwerk am Mittwochabend mit einem Volumen von rund 5,4 Millionen Euro pro Jahr beschlossen. Zusammen mit den Wirtschaftsbetrieben Zentralküche und Krankenpflegestation setzt die evangelische Kirchengemeinde somit über sieben Millionen Euro pro Jahr um. Größtes Projekt im Jahr 2018 ist der Neubau eines Pfarrhauses mit Pfarramt und Kirchengemeindeamt in der Werderstraße, der außerhalb des Verwaltungshaushalts mit rund 1,4 Millionen Euro im Bauhaushalt angesetzt ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nach dem Verkauf des bisherigen Gemeindehauses in der Bertholdstraße und Schlackenwerther Straße hat die Kirchengemeinde inzwischen das städtische Grundstück in der Werderstraße erworben und den Bauantrag eingereicht. Bis zum Ende des Jahres soll das Bauprojekt fertig sein, mit dem das Pfarrhaus der Michaelsgemeinde deutlich näher an die Stadtkirche heranrückt. Außerdem zieht das Kirchengemeindeamt aus der Stadtkirche aus und macht damit Räume für gemeindliche Zwecke frei. Der mit Abstand größte Anteil im Haushalt entfällt auf die Kindertagesstätten und den Hort an den Schulen mit einem Volumen von rund 4,3 Millionen Euro pro Jahr. Ein Großteil davon wird durch Zuschüsse von der Stadt Rastatt finanziert, hinzu kommen die Einnahmen aus den Elternbeiträgen. Die Kirche trägt ein Defizit von rund 220000 Euro pro Jahr. Die Tagesstätten Stockhorn und Friedrich Oberlin sollen um zwei beziehungsweise drei Gruppen erweitert werden - da die Gebäude allerdings im Eigentum der Stadt Rastatt sind, wird diese auch die Anbauten planen, ausführen und bezahlen. Größere Sanierungsprojekte sind im Jahr 2018 die Erneuerung des Dachs der Johanneskirche und die Ausreinigung der Orgel in der Petruskirche. Die evangelische Kirchengemeinde Rastatt beschäftigt derzeit 177 Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit. Neben den vier Pfarreien - Johannesgemeinde, Michaelsgemeinde, Petrusgemeinde und Thomasgemeinde - betreibt die Kirchengemeinde die Kindertagesstätten Stockhorn (Röttererberg), Friedrich Oberlin (Leopoldplatz) und Paul Gerhardt (Rheinau), den Hort an den Schulen sowie eine Zentralküche mit rund 1000 Essen pro Tag und eine Krankenpflegestation. Die Zuweisung der Kirchensteuer von der badischen Landeskirche liegt bei rund 680000 Euro pro Jahr - das sind weniger als zehn Prozent des Haushaltsvolumens. Den größten Teil der Arbeit finanziert die Kirchengemeinde über Zuschüsse, Beiträge und selbst erwirtschaftetes Geld. Eine Schuldenaufnahme ist für den laufenden Betrieb nicht geplant, heißt es abschließend.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben