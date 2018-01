"Der Fuchs geht rum" Rastatt (fuv) - Seine Affinität zu Hotdogs und Hamburgern sieht Stefan Fuchs in seiner Kindheit begründet. Seine Eltern betrieben in Deutschlands erstem Autokino (es gab tatsächlich mehrere davon) bei Grafenbruch in der Nähe Frankfurts eine Imbiss-Bude mit Service für die Kinobesucher in ihren Autos. "Das hat mich fasziniert", blickt Fuchs zurück. Nun hat er selbst eine mobile Verpflegungsstation und bietet samstags auf dem Wochenmarkt Fast Food an: "Der Fuchs geht rum." Stefan Fuchs hat die Gastronomie in den Genen. Sein Bruder betreibt ein Restaurant, seine Mutter Karin noch immer das legendäre Schützenhaus in Lichtenau. Stefan Fuchs selbst hat in der Vergangenheit immer wieder wegweisende Gastronomiekonzepte in der Region entwickelt ("Stefans", ehemals Niederbühler Tor; Cucuma, heute Freiraum). Mit "Der Fuchs geht rum" hat das Familienunternehmen einen passenden Namen für den Imbiss gefunden. Neben den samstäglichen Auftritten auf dem Rastatter Wochenmarkt geht der Fuchs im Rastatter Industriegebiet um und war auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt zu finden. Was bringt der Fuchs mit auf den Markt? "Im Tagesgeschäft sind eine gute Metzger-Bratwurst und eine Currywurst mit eigenen Soßen zu fairen Preisen unerlässlich", sagt Stefan Fuchs. "Die Kunden essen bewusster, legen Wert auf Qualität. Dem tragen wir Rechnung und erweitern hier das Angebot auch für Vegetarier und Veganer. Wir können unseren Kunden genau erzählen, wo das Fleisch für unsere Wurst und die Burger herkommt", erläutert Fuchs seine Philosophie. Neben dem Grundangebot sind es die Burger, mit denen der Fuchs "Beute machen" möchte. Da gibt es Variationen mit mariniertem bayrischem Ochsenfleisch, das wie ein Carpaccio aufgeschnitten wird, oder klassische Burger aus einmal gewolftem Rindfleisch. Die Röstzwiebeln zum Burger bereitet der Fuchs selbst zu. Die Burgerbrötchen, die Buns, liefert ein Bäcker. Dem Trend folgend bietet der Imbiss vegane Speisen an: "Wir produzieren vegane Burger-Pattys aus roter Bete, Seitan und Kichererbsen in der Restaurantküche meines Bruders selbst", betont Stefan Fuchs. Als weiteres Merkmal nennt er Süßkartoffel-Pommes mit hausgemachter Senf-Limonen-Mayonnaise oder mit Käse überbackene Chili-Cheese-Fries, zu gut Deutsch Pommes frites mit einem fleischlosen Chili, bestehend aus Soja-Kidney-Bohnen, Mais, Tomaten und natürlich Chili.

