Preise, Urkunden und Medaillen verliehen

An vorderster Stelle standen die Blutspender, die ihren Lebenssaft unter der Leitlinie des Blutspenderdiensts "Deine Spende, mein Überleben" hergeben. Die goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz erhielten Anton Sauperl (100 Spenden), Frank Möhrle (75 Spenden) und Michael Kary (50 Spenden). Eine goldene Nadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden ging an Andreas Cramer von Clausbruch, Gabriele Kniehl, Harald Schmöckel und Armin Zimmermann. Etliche Blutspender verzichteten Augustin zufolge auf eine förmliche Ehrung, viele wollten anonym bleiben und "ganz leise" der Allgemeinheit helfen.

Verdienstmedaillen der Gemeinde in Edelmetall für "außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement" wurden vierfach verliehen. Das gute Stück in Bronze überreichte Augustin an Elsa Braun, die Europavizemeisterin mit dem deutschen Ju-Jutsu-Nationalkader wurde, an Petra Eisen, die seit 50 Jahren Mitglied im Musikverein "Harmonie" Würmersheim und seit 1985 ununterbrochen in der Vereinsverwaltung ist sowie an Jürgen Hallmeier. Dieser gewann die Silbermedaille im 60-Meter-Sprint bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften, die Bronzemedaille für die 200-Meter-Strecke und eine Silbermedaille mit der deutschen viermal 400-Meter-Staffel bei der Senioren-Leichtathletik-WM im australischen Perth.

Die kleine silberne Verdienstmedaille sollte Helmut Klein erhalten. Er hatte den Volleyballsport in Durmersheim eingeführt und die Wettkampfmannschaft zu einem sportlichen Aushängeschild für Durmersheim gemacht. Kurzfristig war Klein gesundheitsbedingt verhindert. Eine Leistung ganz anderer Art hat der Auszubildende Adrian Bertsch erbracht. Er ist erster Kammersieger im Bereich Dachdecker und wurde im Land Baden-Württemberg als bester Dachdeckergeselle ernannt. Von Augustin gab es dafür eine Urkunde und einen Geldpreis.

Den Umweltpreis nahm Saskia Schmidt, Leiterin der Friedrichschule, entgegen. Mit Urkunden und monetärer Anerkennung würdigte der Bürgermeister die Sieger des Wettbewerbs "Durmersheim blüht auf": Roswitha Zierke (erster Platz), Karin von Lüders (zweiter Platz), Silvana Felt und Georg Streili (dritter Platz).