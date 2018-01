Bildungsvielfalt bei der Volkshochschule

Rastatt (red) - Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Landkreis Rastatt liegt ab Montag, 22. Januar, wieder an allen gewohnten Stellen aus. Offiziell eröffnet wird das Frühjahr-/Sommersemester am 1. März um 19.30 Uhr in Weisenbach mit dem international bekannten Gitarristen Roberto Legnani. Das aktuelle VHS-Heft bestätigt mit seinem umfangreichen Programm das Ergebnis einer bundesweiten Imageumfrage, die der Volkshochschulverband 2017 durchgeführt hat. Demnach bieten die öffentlichen Bildungsträger ein vielfältiges Programm mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, engagieren sich in Städten und Gemeinden, übernehmen dabei gesellschaftliche Verantwortung und sind bundesweit die mit Abstand bekanntesten Anbieter von Erwachsenen- und Weiterbildung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Diskussion über Cybermobbing Den Bekanntheitsgrad möchte die VHS Landkreis Rastatt künftig noch weiter ausbauen und ihre eigene Marke im Bewusstsein der Bevölkerung stärken. Dass die VHS auch überregional gut vernetzt ist, zeigten unter anderem die Angebote zu den Themen "Digitalisierung" und "IT-Sicherheit", die im neuen Programm einen Schwerpunkt bilden. So finden unter der Überschrift "Die digitale Ethik" vier Webinare in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen statt, die die Entwicklungen in der digitalen Welt und die damit verbundenen Veränderungen für den Menschen, der Arbeitswelt und der Berufslandschaft beleuchten. IT-Sicherheit bezieht sich heute nicht mehr allein auf die Nutzung des Computers, sondern auf alle Geräte wie Fernseher, Smartphone, Telefonanlagen, Alarmanlagen und Überwachungskameras, die mit dem Internet verbunden sind. Was bei Installation und Nutzung zu beachten ist, erfahren Interessierte in fünf Kursmodulen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Europäischen Fotoakademie soll das Thema "Sozialverhalten und Cybermobbing im Netz" diskutiert werden. "Mit dem Angebot eines Webinars kann eine Plattform zum Meinungsaustausch geboten werden", so VHS-Leiterin Cornelia Casper. Englisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch Chinesisch, Arabisch und weitere Fremdsprachen werden in der VHS-Sprachenschule angeboten. Qualifizierte Sprachlehrer und moderne Lehrwerke, die authentische Sprache vermitteln und zusätzliche Übungsmaterialien auf DVD oder via Internet zur Verfügung stellen, garantierten einen abwechslungsreichen Unterricht und viel Individualität beim Lernen zu Hause. Damit der Lernerfolg nicht am "Vokabeln büffeln" scheitert, gibt das Abendseminar "Vokabeln lernen wie im Schlaf" Anleitungen zum Einsatz von Techniken, die die Merk- und Lernfähigkeit steigern. Neben den Fremdsprachen bildet Deutsch als Fremd- und Zweitsprache eine weitere wichtige Säule. Ein deutlich erweitertes Angebot an Integrationskursen in Rastatt und Gaggenau trage den Flüchtlings- und Zuwandererzahlen Rechnung. Das VHS-Team informiert über Fördermöglichkeiten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ist auch bei der Antragstellung behilflich. Ergänzt werden die Integrationskurse durch "Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge"; ein Angebot, das vom Land gefördert wird. Als Dozenten fungieren Richter und Staatsanwälte, die durch Dolmetscher unterstützt werden. Ein Workshop aus dem Bereich Kultur beleuchtet "vergessene Komponistinnen" des 19. Jahrhunderts. Die Pianistin und Pädagogin Ana Maria Campistrús stellt einige Komponistinnen vor und spielt Auszüge aus deren Werken. "Natur- und Kräuterwanderungen" sind nach wie vor sehr beliebt. Als besonderes Highlight gibt es eine Exkursion zum Franziskus-Kräutergarten in Fischlingen in der Pfalz. Der Apotheker Kurt von Nida informiert über mediterrane und heimische Pflanzen. Gesundheitskurse und Kräuterwanderungen Fortgesetzt werden die weiter stark nachgefragten Kurse "Yoga", "Qigong", "Autogenes Training" und "Entspannung", die dem boomenden Gesundheits- und Fitnesstrend Rechnung tragen. Informationen und Vorträge zu "Schlaf und Schlafstörungen", "Schwindel" oder "Cholesterinbewusste Ernährung" runden den Gesundheitsbereich ab. Die Volkshochschule, die ein Netz von 22 Außenstellen im Landkreis unterhält und 2017 ihr 60-jähriges Bestehen feierte, stellt ab diesem Semester jeweils eine Außenstelle in den besonderen Blickpunkt. Mit Weisenbach, wo auch die Semestereröffnung am 1. März stattfindet, beginnt diese Vorstellungsreihe. Die Außenstelle war bei Gründung der VHS 1957 eine der sieben ersten im Landkreis. Seit Herbst 1983 leitet Ulrike Essig die VHS-Arbeit in der Murgtalgemeinde. "Sie ist bekannt für ihren berühmt-berüchtigten Tatendrang, das Kursprogramm zu gestalten", betont VHS-Chefin Casper nicht ohne Stolz auf ihre Mitarbeiterin, die als wichtiges Bindeglied vor Ort mit für den Erfolg der Bildungseinrichtung steht. Auch langjährig engagierte Kursleiterinnen und -leiter prägen das VHS-Image. Eine davon ist Maria Erd, die vielschichtige Themen rund um die Malerei unterrichtet. Sie wird für ihr 40-jähriges VHS-Jubiläum im Frühjahr mit einer Ausstellung im Rathaus Weisenbach gewürdigt. Service: Kursangebot und Online-Anmeldung unter www.vhs-landkreis-rastatt.de. Kursstart ab 19. Februar, Sprachenberatungstermine werden ab 5. Februar und ein EDV-Infoabend am 13. Februar angeboten. Weitere Auskünfte bei der VHS Landkreis Rastatt, (07222) 3 8135 00, E-Mail an vhs@landkreis-rastatt.de.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben