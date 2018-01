Tunnel-Kreuzung: Es wird ernst

Karlsruhe / Gernsbach

Tunnel erhält Rettungswege Karlsruhe/Gernsbach (nof) - Der Tunnel Gernsbach erhält fünf Jahre nach seiner Sanierung nun auch vier zusätzliche Rettungstreppenhäuser. Diese Maßnahme war in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden, nun stehen die Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro bereit (Foto: av). » Weitersagen (nof) - Der Tunnel Gernsbach erhält fünf Jahre nach seiner Sanierung nun auch vier zusätzliche Rettungstreppenhäuser. Diese Maßnahme war in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden, nun stehen die Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro bereit (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Strafanzeigen zurückgewiesen Rastatt (AFP) - Der Zwischenfall im Rastatter Bahntunnel im August 2017 bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat jetzt Strafanzeigen gegen führende Mitarbeiter der Bahn und der am Tunnelbau beteiligten Firmen zurückgewiesen (Archivfoto: dpa). » Weitersagen (AFP) - Der Zwischenfall im Rastatter Bahntunnel im August 2017 bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat jetzt Strafanzeigen gegen führende Mitarbeiter der Bahn und der am Tunnelbau beteiligten Firmen zurückgewiesen (Archivfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Unfall an Tunnel-Baustelle Stuttgart (lsw) - Schwerer Unfall an einer Baustelle des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm: Ein Sattelzug ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A8 bei Stuttgart in die Baugrube gefahren, der Fahrer wurde schwer verletzt. Seine Rettung war äußerst schwierig (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Schwerer Unfall an einer Baustelle des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm: Ein Sattelzug ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A8 bei Stuttgart in die Baugrube gefahren, der Fahrer wurde schwer verletzt. Seine Rettung war äußerst schwierig (Symbolfoto: dpa). » - Mehr