Hotelbau gibt Murgpark neue Kontur

Im Haushalt will die Verwaltung 300 000 Euro für die Umgestaltung des Spielplatzes unterhalb der Pagodenburg bereitstellen. Was verändert wird, hängt davon ab, was sich auf dem Franz-Areal tun wird. Laut Stadtplaner Reck-Kehl stehen an der Nahtstelle zum Spielplatz erhebliche Eingriffe in die Topographie an. Brauerei-Chef Wolfgang Scheidtweiler will das Reduit aus der Festungszeit bis auf den ursprünglichen Erdgeschossboden freilegen lassen. Dieser befindet sich rund fünf Meter unter dem jetzigen Gelände und zwei Meter unter dem Spielplatzniveau.

Wie die Herausforderung bewältigt wird und ein Übergang gestaltet werden kann, ist im Detail noch offen. OB Hans Jürgen Pütsch deutete an, dass man über einen Fußgängersteg nachdenke. Im Zuge der Arbeiten auf dem Franz-Areal soll auch der Spielplatz weitestgehend erneuert werden.

Bei der der Neuordnung will die Stadt auch die Lücke in der Radwegeverbindung zwischen Franz-Brücke und Kapellenstraße schließen. Seit Jahren ist der Murgdamm in diesem Abschnitt für Radfahrer aus Sicherheitsgründen gesperrt. Durch den Eigentümerwechsel bei der Brauerei will die Verwaltung jetzt die Chance nutzen, die Situation zu verbessern. Laut Reck-Kehl ist die Brauerei Franz bereit, einen Grundstücksstreifen bereitzustellen, damit ein neuer kombinierter Fuß- und Radweg angelegt werden kann. Von der Franz-Brücke kommend sollen Radfahrer künftig vom Damm über den Murgpark zur Kreuzung Kapellen-/Herrenstraße gelangen können. Der OB kündigte an, dass die neue Promenade möglichst parallel zu den Hotelarbeiten angelegt werden soll, damit nach Fertigstellung der Herberge nicht gleich wieder eine Baustelle in dem Bereich aufgemacht wird.