Rhein gibt Gruppe ihren Namen

Diese Fastnachtssaison verläuft allerdings noch ruhig - durchstarten wollen die Clubmitglieder dann ab November. "Wir wollen auf so vielen Umzügen wie möglich mitlaufen", gibt Callaci als Ziel aus. Wie viele das sein werden, kann sie noch nicht sagen. Für manche Umzüge gebe es nämlich Wartelisten.

Um sich bis dahin in der Region etwas bekannter zu machen, haben die bisher elf Clubmitglieder Visitenkarten an andere Narrenzünfte verteilt. Auch einen Info-Abend gab es bereits. "Vielleicht machen wir mal was mit dem Elchinger Carnevals-Club zusammen", blickt Callaci in die Zukunft. Eine Untergruppe des relativ jungen Vereins wollten die "Illinger Rheindämonen" aber nicht werden. "Wir wollten etwas Eigenes aufziehen", erklärt Callaci.

Der Name der Gruppe sei ihr sofort eingefallen, erzählt die 36-Jährige. "Wir sind ja nah dran am Rhein, da hat das gepasst." Und auch, dass es Dämonen sein sollten, wussten die Gründungsmitglieder genau. "Bei uns in der Region gibt es so viele Hexen. Dämonen gefallen mir aber besser", bekennt Callaci, die sich und Thorsten Weßbecher als "richtige Faschingsgänger" outet.

Selbstverständlich tragen die "Illinger Rheindämonen" auch ein Häs. Bei dem ist den Elchesheim-Illingern vor allem wichtig: Es soll für alle bezahlbar sein. Vorgegeben seien daher nur dessen Farbe und das Material. "Wir haben uns etwas Gebrauchtes gekauft", berichten Callaci und Weßbecher. Auch eine Maske tragen die Rheindämonen, jeder eine andere, die ihm gefällt. Zum Thema solle die jedoch passen, verdeutlicht die 36-Jährige. Das heißt: Hörner sind ein Muss.

Wer Interesse hat, bei den "Illinger Rheindämonen" mitzumachen, erhält weitere Infos auf der Homepage des Clubs.

www.illinger-rheindaemonen.de