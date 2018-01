Ein Zauberer bezaubert Rastatt (xes) - Zweimal stehende Ovationen von mehr als 450 begeisterten Zuschauern am Ende einer spektakulären Zaubershow: Der Magier Nicolai Friedrich bot faszinierende Unterhaltung auf hohem Niveau für alle Altersgruppen in der Badner Halle. (xes) - Zweimal stehende Ovationen von mehr als 450 begeisterten Zuschauern am Ende einer spektakulären Zaubershow: Der Magier Nicolai Friedrich bot faszinierende Unterhaltung auf hohem Niveau für alle Altersgruppen in der Badner Halle. Nicolai Friedrich, gebürtiger Hesse, lebt seinen Kindheitstraum. Der Blick eines dreijährigen Jungen auf eine verschneite Landschaft, die am Tage zuvor noch voller Grün war - Nicolai Friedrich beschreibt dem Publikum diesen rührenden, für ihn "magischen" Moment als Initialzündung, Zauberer zu werden. Lässig in Jeans und Sakko steht Friedrich auf der Bühne und stellt seinen ersten Zaubertrick mit einem kurzen Seil als "Herausforderung für alle Akademiker" vor. Man staunt, mit welcher Schnelligkeit und Fingerfertigkeit aus einem Seil mit zwei Enden ein Seil mit vier oder sechs Enden oder sogar ein geschlossener Kreis wird. Friedrich spielt mit der menschlichen Wahrnehmung und der Trägheit des Gehirns. Selbst die Videoleinwand auf der Bühne, die das Geschehen in Nahaufnahme zeigt, hilft dem Zuschauer nicht, die Rätsel zu lösen. Bekannt geworden als gedankenlesender Mentalmagier, ist das Publikum ein wichtiger Teil seiner verblüffenden Darbietungen. Der Zuschauer ist Zeuge des willkürlichen Zufallsprinzips, das Männer, Frauen und Kinder Teil des Programms werden lässt. Wie ist es möglich, dass Nicolai Friedrich Sternzeichen, Geburtstage und persönlichste Gedanken der Personen entziffern kann? Übersinnlicher Hokuspokus ist seine Sache nicht, er verlässt sich auf Psychologie, Intuition, auch Suggestion und seine Beobachtungsgabe. Charmant widerspricht er jedoch der Annahme, dass er als Gedankenleser "bessere Chancen bei Frauen habe". Die Getränkenummer im zweiten Teil seiner Vorstellung sprengt die Grenzen der Realität und seine berühmt gewordene Das-Lächeln-der-Mona-Lisa-Puzzle-Nummer, die sogar der Starmagier David Copperfield unter der Lizenz von Nicolai Friedrich aufführen darf, zeigen seine Kreativität. Unendliche Fantasie, Fingerfertigkeit und die Leidenschaft für Magie treiben den Künstler an und versprechen auch in Zukunft, das Publikum mit neuen Zaubereien zu begeistern.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Höchstleistungen bei Turn-Gala Baden-Baden (co) - Nach der fulminanten Premiere des Vorjahres gastierte die gemeinsame Turn-Gala des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes auch diesmal wieder im Festspielhaus. Die besten Künstler aus aller Welt zeigten dabei turnerische Höchstleistungen (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Nach der fulminanten Premiere des Vorjahres gastierte die gemeinsame Turn-Gala des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes auch diesmal wieder im Festspielhaus. Die besten Künstler aus aller Welt zeigten dabei turnerische Höchstleistungen (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr