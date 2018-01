FC Frankonia investiert DB-Geld

Der 184 Mitglieder zählende Fußballverein kann sportlich wie wirtschaftlich getrost in das neue Jahr blicken, so das Fazit des Vorsitzenden Martin Geuß. Dank einer Sonderzahlung der Deutschen Bahn (DB) im Zusammenhang mit der Platzsanierung im Zuge der Tunnelbaumaßnahme habe der FC Frankonia das Jahr mit einer schwarzen Null abschließen können. Wegen der Unterfahrung des Hauptfußballplatzes durch die Tunnelvortriebsmaschine war es zu Schäden am Spielfeld gekommen. Die mit der Bahn vereinbarte Wiederherstellung und Übergabe des Platzes habe sich verzögert, daher seien nochmals knapp 4000 Euro von der Bahn an den Verein gezahlt worden. Das Geld wurde in die Platzanlage und den Kabinentrakt investiert. Geuß bedauerte, dass mit der Bahn so lange wegen der Wiederherstellung des Platzes habe diskutiert werden müssen. Letztlich sei erst nach Presseberichten über den Platzzustand Bewegung in die Sache gekommen.

Weitere Einnahmen waren neben Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen durch das Sportfest und die Teilnahmen am Stadtfest generiert worden; wegen des schlechten Wetters sei das Stadtfest hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so der Vorsitzende. Einen ebenso glatten Haushalt im laufenden Jahr zu erreichen sein, werde eher schwierig, da 2018 mit keinen außergewöhnlichen Einnahmen zu rechnen sei.

Sportlich sei der FC Frankonia gut in die Saison gestartet, so Geuß. Die erste Mannschaft habe zwei Gesichter gezeigt. Sehr gute Leistungen mit Siegen gegen Top-Teams der Kreisklasse B, andererseits enttäuschende Auftritte. Erneut sei die Mannschaft mit Verletzungen konfrontiert, bedauerte Geuß. Derzeit nimmt die Erste Platz acht in der Tabelle ein. Die zweite Mannschaft ist in der C-Klasse Tabellenführer.

Bei Nachwahlen zum Vorstand wurde der bisherige kommissarische Spielausschussvorsitzende Adam Gabriel bestätigt. Mike Huber folgt Thomas Hübner als zweiter Vorsitzender.

Die Flutlichtanlage werde instand gesetzt, sobald das Wetter es zulasse, beantwortete der Vorsitzende eine Frage aus der Versammlung. Eine Übernahme der Reparaturkosten am Dach des Clubhauses durch die Bahn oder die Stadt sei auszuschließen, so Geuß. Ob das undichte Dach durch die Tunnelarbeiten entstanden sei, sei nicht nachzuweisen. Der Vorsitzende dankte allen Helfern, allen voran der "Rentnergang", für deren unbezahlbaren Einsatz.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung erhielten Margot Kraft, Oliver Neumann, Bernhard Santo und Manfred Stadler für 40-jährige Mitgliedschaft die Vereinsehrennadel in Gold.