"Pfau mit Trüffel und gebackene Frösch"

Besonders Schloss Favorite mit seiner barocken Schauküche und einer der bedeutendsten Porzellan- und Gläsersammlungen Europas eignet sich für solche Rundgänge zur Kulturgeschichte des Essens und Trinkens. So ist jeweils eine eigene Themenführung den drei neuen Modegetränken des Barock gewidmet: Um Tee geht es am Ostermontag, 2. April, um Kaffee am Sonntag, 1. Juli, und um die Schokolade am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, jeweils ab 14.30 Uhr.

Eine Zeitreise an den barocken Fürstentisch und die Tafelkultur der damaligen Zeit kann man in Schloss Favorite am Pfingstmontag, 21. Mai, und am Sonntag 2. September, unternehmen. Ab 14.30 Uhr lautet das Motto: "Pfau mit Trüffel und gebackene Frösch". Man erfährt auch, was es mit der "indianischen Henne" auf sich hat.

Einen genussvollen Sonntagnachmittag kann man in Schloss Favorite am 10. Juni und 23. September ab 14.30 Uhr erleben. Man erhält einen Eindruck von der barocken Küche einschließlich der Entstehungsgeschichte einiger Speisen. Anschließend ist in den Arkaden des Schlossparks die Kaffeetafel gedeckt - mit Kuchen nach alten Rezepturen.

Eine besondere Rolle spielten in der barocken Luxusküche die Zitrusfrüchte. Man kandierte sie machte Limonaden und Sorbets aus dem kostbaren Obst. Dieser Tradition können Schlossbesucher in Favorite an den Sonntagen, 29. Juli und 19. August, ab 14.30 Uhr unter dem Motto "Wie aus Saurem Süßes wurde" nachspüren. Es gibt auch eine kleine Kostprobe.

Speziell an Familien mit Kindern ab sechs Jahren wendet sich eine kulinarische Zeitreise ins 18. Jahrhundert. "Ab in die Küche" heißt es am Sonntag, 25. März, 13. Mai (Muttertag) und 12. August. Ein "Kuchelweib" erzählt ab 14.30 Uhr in den drei Schlossküchen von Favorite über genießbare und gewöhnungsbedürftige Speisen und verrät das eine oder andere Rezept.

Ein Ferienspaß für Kinder ab sechs Jahren findet in den Osterferien am Donnerstag, 5. April, in Schloss Favorite statt: "Tischlein deck' Dich - die Markgräfin lädt zu Tisch". Los geht's um 14.30 Uhr.

Auch in der Barockresidenz gibt es einige neue Sonderführungen: Amüsante Geschichten aus der Weltstadt Paris und der badischen Provinz sind dort am Ostermontag, 2. April, und Pfingstmontag, 21. Mai, jeweils ab 14.30 Uhr zu hören. "Dem Himmel so nah" heißt ein Themenrundgang zu den barocken Bilderwelten an Decken und auf Wandteppichen am 28. Januar, 29. April und 3. Oktober um 14.30 Uhr. Kinder ab sechs Jahre können bei "Ein Menuett im Ahnensaal" am 4. August ab 14.30 Uhr ein Tänzchen wagen.

Neben diesen neuen Angeboten ist das Programmheft voll von bewährten Veranstaltungen, die übers Jahr verteilt in den Schlössern stattfinden. Es ist an den Schlosskassen zu haben. Für alle Führungen ist eine Anmeldung ratsam: (06221) 6588815.