Bizarre Betonbrocken erzählen vom Westwall

Rastatt - Es gibt sicher nicht viele 24-Jährige, die in ihrer Freizeit mit alten Landkarten und historischen Luftaufnahmen ausgerüstet durch den Wald stapfen und nach verdächtigen Steinhaufen, Unebenheiten im Boden oder anderen Auffälligkeiten suchen. Doch Maximilian Wawrzinek macht genau das. Er forscht nach Überresten des Zweiten Weltkriegs, der entlang dem Oberrhein Hunderte von Bunkerruinen hinterlassen hat. Die kriegerischen Bauwerke waren einst Teil des Westwalls, eines gewaltigen Verteidigungssystems des "Dritten Reichs". Am Samstag, 3. Februar, nimmt der Student Interessierte mit auf eine "Westwall-Wanderung".

Ende Mai 1938 befahl Adolf Hitler das sogenannte Limesbauprogramm als Teil großangelegter Verteidigungsstellungen im Westen. Knapp 600 Kampfbunker und Unterstände entstanden allein auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Rastatt, weiß Wawrzinek, der als eines der jüngsten Mitglieder im Historischen Verein seit 2011 Führungen durch den intakten Westwallbunker in der Kehler Straße anbietet. Der Bunker am südlichen Stadtrand Rastatts entging dem Schicksal einer Sprengung durch die Franzosen, weil er sich auf einem Kasernengelände der Besatzungsmacht befand. In mühevoller Kleinarbeit richtete ihn der Historische Verein vor rund zehn Jahren wieder her, stattete ihn mit Originalgegenständen aus und macht so das einstige Bunkerleben für heutige Besucher nachvollziehbar. So nachvollziehbar, dass das tiefere Interesse auch bei einem Jugendlichen geweckt wurde: Maximilian Wawrzinek aus Wintersdorf.

Das Thema hat ihn seither nicht mehr losgelassen, und deshalb widmet er seine freien Stunden immer wieder der Suche nach Überresten des Westwalls in der hiesigen Landschaft. Er vermisst und kartographiert seine Funde. Die Daten würde er bei Interesse gerne dem Denkmalamt zur Verfügung stellen. "Viele der Bunkerruinen liegen in unwegsamem Gelände in den Auwäldern", weiß der junge Beinahe-Historiker und Naturliebhaber. Sein Geschichtsstudium in Freiburg hat er zugunsten der Forstwissenschaften vorzeitig beendet. Sein Abitur legte er am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium ab.

Die Relikte des Kriegs liegen heute sehr versteckt und im Sommerhalbjahr sind sie völlig eingewachsen. Das hat sicher dazu beigetragen, dass der Westwall kaum noch im öffentlichen Bewusstsein ist. Dabei müssen die Bunker das Oberrheingebiet in den Vorkriegs- und Kriegsjahren entscheidend geprägt haben.

Informieren will Maximilian Wawrzinek seine Gäste, die ihn auf der rund sieben Kilometer langen Wanderung begleiten, neben den historischen und militärischen auch über die sozialen Aspekte des Westwalls in Mittelbaden: Tausende von Arbeiter waren bei dessen Bau unterzubringen. "Ein Ort wie Wintersdorf zum Beispiel verdoppelte in dieser Zeit seine Einwohnerzahl", berichtet Wawrzinek, der die Quellen studiert hat, "das brachte natürlich Probleme mit sich, war aber gut für die Wirte. Außerdem wurde der Genpool aufgefrischt", erzählt er augenzwinkernd.

Der Westwall hat zudem einen Naturschutzaspekt, bilden doch die bizarren Betonbrocken künstliche Felsen und Höhlen, in denen sich zum Beispiel Fledermäuse und seltene Wildkatzen wohlfühlen. "In der Pfalz, wo es ähnliche Bunkerruinen gibt, wurden sogar schon Flechten entdeckt, die ausschließlich auf solchen Bunkern wachsen", weiß Wawrzinek. Die Bunkerreste haben also durchaus heute noch einen Nutzen. Abgesehen natürlich davon, dass sie auch ein Mahnmal gegen den Krieg sind und unter Denkmalschutz stehen.

Wer an der informativen "Westwall-Wanderung" teilnehmen möchte, sollte Kondition für sieben Kilometer mitbringen. "Gutes Schuhwerk ist Voraussetzung, denn es geht auch durch unwegsames Gelände", betont der Student. Treffpunkt ist am Samstag, 3. Februar, um 13.30 Uhr am Rathaus Wintersdorf. Das Ende der Wanderung wird gegen 17 Uhr sein. Anschließend plant Wawrzinek eine Einkehr im "Grünen Baum" in Wintersdorf mit gemütlicher Gesprächsrunde zum Thema. Hierfür sucht er noch Zeitzeugen, die Berichte und vielleicht sogar Fotos beisteuern können. Man kann auch in den "Grünen Baum" kommen, ohne an der Wanderung teilzunehmen. Die Wanderung ist eine Veranstaltung des Historischen Vereins. Sie ist kostenfrei und findet auch bei Regen statt. Anmeldung bei Maximilian Wawrzinek unter (0176) 41925848. Bei großem Interesse wird die Wanderung eventuell wiederholt.