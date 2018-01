Ein Programm voller Leichtigkeit

Kuppenheim - Was könnte man zum ersten Geburtstag schenken? Anders als bei menschlichen Neubürgern ist die Antwort im Fall der Klais-Orgel von St. Sebastian in Kuppenheim schnell gefunden: Viel Aufmerksamkeit durch Konzertbesucher, ein Programm, das auch auf den kühlsten Kirchenbänken Herzen erwärmt und ein Organist, der sein Hand- und "Fußwerk" versteht.

Obwohl das Kuppenheimer Instrument schon in den vergangenen Monaten mit seiner klanglichen Schönheit überzeugen konnte, sollte der 21. Januar als Geburtstag gelten. Um diesen Anlass entsprechend zu begehen, konnte Peter Rottmann für das Konzert gewonnen werden, Regionalkantor im Bischöflichen Ordinariat Würzburg, Leiter des Regionalzentrums für Kirchenmusik in Bad Kissingen, Orgelsachverständiger und Kirchenmusiker an der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Münnerstadt.

Ein Programm voller Leichtigkeit versprach der Organist, obwohl die Namen der Komponisten alles andere als leichtfüßig klangen. Die Auswahl der Werke spannte einen weiten Bogen von Claude-Bénigne Balbastre und Christian Heinrich Rinck (beide 18. Jahrhundert), reichte über Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Felix Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie David German, Paul Barras und Percy E. Fletcher.

Mit Bachs Oeuvre "Liebster Jesu wir sind hier, BWV 731" begann Rottmann ganz klassisch, doch voller eleganter Leidenschaft und mit einem Anflug festlicher Heiterkeit.

Dem konnte Balbastres "Aus der Premiere Suitte de Noels Joseph est bien Mariè'" noch einiges an Leichtigkeit hinzufügen. Kein Wunder, ging es dem Komponisten doch darum, die Freude über Josephs Heirat in figurative Variationen zu gießen. Für den Interpreten eine abwechslungsreiche Herausforderung, dabei die verschiedensten Registerfarben tirilierender Flöten, schmetternder Trompeten und dröhnender Orgelbässe zum Klingen zu bringen.

Trotz Rincks Hin- und Hergerissenheit zwischen barocker Polyphonie und Streben nach moderner musikalischer Ausdrucksweise erwies sich seine musikalische Affinität mit Haydn in den Tutti- und Soloteilen seines Werks "Flötenkonzert F-Dur" als wahre Kostbarkeit auch auf der Orgel.

Als Garant für das Orgelmäßige galt für Mendelssohn-Bartholdy der Choral als Symbol des Religiösen. Mit dem ersten Satz der "Sonate III" formte er das Modell einer Crescendo-Fuge.

Was die zeitgenössischen Kompositionen (German, Barras, Fletcher) angeht, so wäre es vermessen, keine musikalischen Umbrüche, Themenwandlung und Entwicklungen in den vergangenen Jahrhunderten erwarten zu wollen. Während German sein "Festive Trumpet Tune" seiner Frau widmete, erklang Barras' "In Memoriam sur les paroles de l'epitre" früh-modern, doch niemals dissonant. Fletcher gilt als einer der größten Brass-Band-Komponisten. Sein "Festival Toccata" hat er zum Ein- oder Auszug der Gemeinde in die Kirche geschrieben.

So weitgefächert das Programm, so groß war der Anspruch an den Organisten, der sich in seinen Interpretationen dem Zeitgeschmack aus mehreren Jahrhunderten anpassen musste. Unbekümmerte Spielfreude strahlte sein Spiel aus.

Dabei bildeten der leichte Anschlag, das transparente Spiel und seine lässig erscheinenden Läufe aber nur die Basis für Rottmanns eigene Sichtweise der Stücke. Er lotete feinste Nuancen in den Klangfarben und der Lautstärke aus.

Den Dank zollte das Publikum mit seinem starken Beifall dem sich unprätentiös gebenden Organisten. Rottmanns tiefe Verbeugung galt ganz zum Schluss seinem Instrument, der wundervollen Klais-Orgel.