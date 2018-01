Kombibad auf dem Schwalbenrain Rastatt (ema) - Das neue Rastatter Kombibad wird auf dem jetzigen Freibad-Gelände auf dem Schwalbenrain entstehen. Im Betriebsausschuss des Gemeinderats zeichnete sich gestern Abend fraktionsübergreifend eine klare Tendenz ab. Das bestehende 50-Meter-Becken dürfte erhalten bleiben. Allerdings bestehen unter den Fraktionen unterschiedliche Auffassungen, ob man bei acht Bahnen bleiben oder auf sechs Bahnen reduzieren soll. Gerade mal rund 40 Bürger waren in die Badner Halle gekommen, um die Weichenstellungen in der Bäderfrage zu verfolgen. Eigentlich sollte der Betriebsausschuss Empfehlungen für den Gemeinderat beschließen. Allerdings musste OB Hans Jürgen Pütsch zu Beginn der Sitzung eine Panne einräumen. Die Verwaltung hatte die Sitzung in der Badner Halle mit einer falschen Adressangabe bekanntgegeben. Und um einen Formfehler zu vermeiden, sah der Rathaus-Chef davon ab, formelle Beschlüsse herbeizuführen. Aus den Stellungnahmen der Fraktionen gingen gleichwohl die meisten Positionen klar hervor. Unstrittig ist dabei die Standortfrage. Der Architekt Prof. Andreas Meissner machte am Ratstisch deutlich, dass der Schwalbenrain trotz Hochwasserproblematik sehr geeignet sei als Standort. Die Verluste beim Hochwasserverdrängungsvolumen könne man vor allem durch eine Renaturierung und Aufweitung des angrenzenden Flößerbachs in den Griff bekommen. Aus Meissners Schemaplänen ging hervor, dass für die neuen Gebäude die jetzige Badgaststätte und der Komplex mit den Wohnungen weichen müsste. Der Riegel mit der Eingangspforte müsste aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben; der Haupteingang dann aber Richtung Norden verlegt werden. Als "hoch anspruchsvoll" bezeichnete Meissner die Verbindung zwischen dem jetzigen denkmalgeschützten Eingangsbereich und dem sich anschließenden Neubau. Aus Sicht des städtischen Bau-Fachbereichsleiters Jürgen Matheis lässt sich die verkehrliche Erschließung des Geländes bewältigen. Er kündigte an, dass die Jahnallee und der Philosophenweg zwischen 2021 und 2023 saniert und mit Geh- und Radwegen ausgestattet würden. Für Gäste, die mit dem Linienbus kommen, schlägt die Verwaltung den Haltepunkt Arbeitsagentur vor, von dem aus das Bad 330 Meter entfernt liegt. Knackpunkt für hohe Fahrzeuge ist die Bahnunterführung. Matheis zufolge würde eine Tieferlegung rund vier Millionen Euro kosten. Geliebäugelt wird im Rathaus mit einer Anbindung des Philosophenwegs an die L77 über einen Kreisverkehr, was für 1,5 Millionen Euro zu haben wäre. Die bestehenden 226 Parkplätze beim Freibad sollen erhalten bleiben, könnten aber durch ein Parkdeck auf 350 erhöht werden. Ein uneinheitliches Bild zeigte sich im Ausschuss bei der Ausgestaltung des 50-Meter-Beckens. Die Sanierung mit acht Bahnen würde laut Gutachten 3,6 Millionen Euro kosten (Betriebskosten an 120 Tagen: 36000 Euro); bei sechs Bahnen 3,3 Millionen (31000 Euro). SPD, Freie Wähler und FDP sprachen sich für acht Bahnen sowie eine Gesamtwasserfläche von bis zu 2850 Quadratmeter aus. CDU und Grüne schlossen sich der Verwaltung an und plädierten für sechs Bahnen sowie eine Gesamtwassermenge von 2600 Quadratmetern. FuR wollte sich noch nicht festlegen.

