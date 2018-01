Spannendes Spiel mit Realitäten

(sl) - Nicht nur mit dem frischen Konzept "Zeit-Bühne", das aktuelle Themen ins Theater bringen will, sondern auch mit einer technischen Neuerung feiert das Ensemble 99 am Freitag, 26. Januar, bei "Personenkreis 20/18" Premiere in der Reithalle: Eine viermal sieben Meter große Videoleinwand ist wesentlicher Teil der Kulisse und bedingt einen Umzug vom Theater- in den benachbarten Bürgersaal.

Schöner Nebeneffekt: Die langjährigen Fans des ambitionierten Amateurtheaters werden sich angenehm an die Anfangsjahre erinnert fühlen, als die Reithalle noch nicht die gute Stube der Stadt und alles noch improvisierter war. Die Darsteller agieren jedenfalls wieder auf einer Ebene mit dem Publikum und werden ihm in einer sehr körperbetonten Inszenierung auch sehr nah kommen. Doch keine Angst: Auch wenn interaktive Elemente im Gesamtpaket aus Drama und Installation eine Rolle spielen, müssen die Zuschauer nicht selbst mitspielen, verspricht Regisseur Harald Hemprich, von dem auch der Impuls für diese in Rastatt neue Theaterform kam: "Personenkreis 20/18" thematisiert zwar den Gerichtsprozess um die NSU-Morde. Mehr noch geht es aber um Rollen, Identitäten, Empfindungsfähigkeit und Schlagwortkultur.

Die riesige Fotoleinwand ermöglicht es, die Kölner Keupstraße, wo am 9. Juni 2004 eine Nagelbombe detonierte und 22 Menschen verletzte, in die Reithalle zu holen. Fotograf Oliver Hurst, der als neuer Darsteller auch auf der Bühne agiert, hat vor Ort fotografiert. Außerdem machte er Aufnahmen im Rastatter Amtsgericht, wo die Verhandlungen des NSU-Prozesses natürlich nicht stattfinden. Ein interessantes Spiel mit Realitäten: Die Inszenierung zoomt das Geschehen so in die Lebenswelt des Publikums. Das sollte sich, bevor es die Plätze einnimmt, mit der collagehaften Installation "Das dramatische Universum" beschäftigen. In einer subjektiven Auswahl von Zeitungsausschnitten hat Hemprich sich hier mit der dramatischen Qualität des öffentlichen Lebens in Politik, Wirschaft und Kultur auseinandergesetzt. Die Realität kann eben manchmal mindestens so theatralisch sein wie das Theater.

Der Eintritt ist frei. Einlass ist eine Stunde vor Beginn, nach Beginn ist kein Einlass mehr. Eine kurze Einführung findet 15 Minuten vor der Aufführung statt. Die Aufführung dauert etwa eine Stunde, es gibt keine Pause.

Premiere ist am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr. Die zweite Aufführung findet am Samstag, 27. Januar, ebenfalls um 20 Uhr statt. Am Sonntag, 28. Januar werden zwei Vorstellungen gegeben, eine um 11 Uhr, die andere um 18 Uhr.

