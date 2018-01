Elektronische Medien weiter auf dem Vormarsch Rastatt (red) - Die Stadtbibliothek verzeichnet konstant hohe Besucherzahlen, eine nach wie vor starke Medienausleihe und einen weiter deutlichen Anstieg bei elektronischen Medien. Wie aus der Jahresbilanz für 2017 hervorgeht, besuchten rund 132 000 Menschen die Einrichtung und liehen rund 297000 Medien aus. Mehr als 22000 heruntergeladene elektronische Medien in der virtuellen Zweigstelle www.onleihe.de/more bedeuten im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 30 Prozent. (red) - Die Stadtbibliothek verzeichnet konstant hohe Besucherzahlen, eine nach wie vor starke Medienausleihe und einen weiter deutlichen Anstieg bei elektronischen Medien. Wie aus der Jahresbilanz für 2017 hervorgeht, besuchten rund 132 000 Menschen die Einrichtung und liehen rund 297000 Medien aus. Mehr als 22000 heruntergeladene elektronische Medien in der virtuellen Zweigstelle www.onleihe.de/more bedeuten im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 30 Prozent. Gewandelt hat sich auch das Selbstverständnis der Bibliothek, "weg von der reinen Verleihstation hin zu einem Aufenthalts- Lern- und Veranstaltungsort", sagt Bibliotheksleiterin Barbara Brünner. Diese Entwicklung sei auch in Rastatt zu beobachten. Pro Öffnungstag kamen rund 530 Personen in das Medienhaus in der Herrenstraße. Beliebt sei die Stadtbibliothek auch als Treffpunkt für Schüler. Daneben nutzen viele Erwachsene die PCs für Studium und Arbeit oder für Briefe und Bewerbungen. Immer öfter bringen sie dazu eigene Laptops oder Smartphones mit - bei kostenlosem WLAN. 5400 Kunden kamen 2017 in die Bibliothek. Zu verzeichnen waren rund 1150 Neuanmeldungen, die Hälfte davon Kinder. Ein wichtiger Anziehungspunkt bleibt "der gut sortierte und aktuelle Bestand von fast 65000 Medien", wie es in der Bilanz heißt. Ergänzt wurde er im vergangenen Jahr um rund 6300 Neuerwerbungen. Die Marke von 300000 Entleihungen konnte mit rund 297000 zwar in diesem Jahr nicht ganz geknackt werden. Den Rückgang um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt Brünner mit dem veränderten Medienverhalten der Nutzer bei der Informationssuche und der stärkeren Nutzung der sozialen Netzwerke. Außergewöhnlich hoch war die Steigerung bei der "Onleihe", bei der eBooks, eAudios, eMagazine und ePaper über das Download-Portal "eBooks & more" rund um die Uhr von zu Hause aus heruntergeladen werden können. Diese virtuelle Zweigstelle nutzten 739 Personen, die 22 390 eMedien auf ihre Geräte herunterluden. Sehr beliebt bei den Kunden sind audiovisuelle Medien, die 2017 bei der Ausleihe einen Anteil von 35 Prozent ausmachten. Deshalb hat die Stadtbibliothek diesen Bereich mit fast 1400 Titeln ausgebaut und aktualisiert. Den Nutzern steht jetzt ein Angebot von 2900 Musik-CDs und Konzert-DVDs, 1200 Hörbüchern für Erwachsene, 2200 Hörbüchern für Kinder, 2200 Spielfilmen für Erwachsene sowie 1600 DVDs für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Der weiter ausgebaute Bestand der Konsolenspiele (Wii, Xbox und PS3) zählt 260 Spiele. Sie wurden jeweils über 15 Mal entliehen und erzielten neben den Kinderfilmen einen Spitzenwert bei den Entleihungen. Der Buchbereich umfasst derzeit rund 46000 Bände. Sie wurden im vergangenen Jahr 154000 Mal entliehen. Entsprechend dem Bildungsauftrag der Stadtbibliothek konzentrierten sich die Neukäufe im Buchbereich auf Kinder- und Jugendliteratur sowie bei Sachliteratur auf Bücher für den Schulbedarf. Hier hat die Stadtbibliothek jeweils etwa 1100 Bücher neu erworben. Viele Neuauflagen von Baedeker & Co. aktualisieren den Reiseführerbestand. Der Romanbereich wurde mit 950 Neuerscheinungen und Bestsellern aus allen Sparten ergänzt. Sehr gefragt waren zudem die über 100 Zeitschriften-Abonnements und zwölf Tageszeitungen zur Lektüre vor Ort. Auch der Sektor der Gesellschaftsspiele erfreute sich reger Nutzung. Daneben organisierte die Stadtbibliothek wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. 50 Aktionen gab es für Kinder, für Erwachsene öffnete sich achtmal der Vorhang im Kellertheater für Autorenlesungen, Mundart, Poetry Slam und szenisch-literarische Lesungen mit Klaus Winterhoff. Eine optische Anregung für Besucher boten die Ausstellungen. Als Bildungspartner der Schulen und Kindertagesstätten für "Medienbildung" hat das Team der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr 65 Schulklassen und Kindergartengruppen in die Bücher- und Medienwelt der Stadtbibliothek eingeführt und 42 Medienkisten nach individuellen Schulthemen zusammengestellt. Die Integration von Geflüchteten unterstützte die Stadtbibliothek mit Gruppen- und Einzelführungen. Der entsprechende Medienbestand wurde ausgebaut. Über ein Projekt konnten außerdem 35 digitale Sprachlizenzen für Deutsch vermittelt werden, die auch vor Ort am Laptop genutzt wurden.

