"Irgendwann erwischt′s uns"

Beispiel Plittersdorf: Um die 7,40 Meter waren am dortigen Pegel zuletzt vorhergesagt - weniger, als zunächst befürchtet, aber etwas höher als das jüngste Hochwasser vor rund zwei Wochen. Seit 7 Uhr gestern früh ist daher die Plittersdorfer Wehr im Einsatz. Auf einer Strecke von 5,5 Kilometern zwischen dem "Freizeitparadies" und dem Zusammenfluss von Murg und Rhein kontrollieren ständig vier Floriansjünger den Dammfuß, schauen, ob er hält. Das tut er. Problem sei derzeit der extrem hohe Grundwasserspiegel, erläutert Abteilungsleiter Ewald Huck. Unterhalb des Schützenhauses zeigt er, welche Kraft das Grundwasser hat: Es drückt so aus dem Boden, dass man meinen könnte, jemand habe eine Wasserleitung aufgedreht. Auf der Streuobstwiese jenseits des Altrheins nehmen die Feuerwehrleute die so entstandenen Quelltümpel genauer unter die Lupe. "Solange klares Wasser hochdrückt, ist es OK", so Huck. Trübes Wasser, das also Material mit ausschwemmt, sei schon problematischer.

Am späten Vormittag transportieren Mitarbeiter des Bauhofs Dammbalkensperren zur Ankerbrücke an der Fährstraße, die wieder für den Verkehr gesperrt ist, und montieren die Wassersperren quer zur Fahrbahn. Auf dem Lkw liegen wasserdurchlässige Planen, Baudielen und Sandsäcke bereit. Sollte der Dammfuß durchlässig werden, wird die Konstruktion damit stabilisiert. Unterdessen kommen immer wieder Plittersdorfer zur Brücke, schauen, wie hoch der Altrhein bereits angestiegen ist, sprechen mit den Wehrmännern und tauschen sich aus. Bei einigen drückt das Wasser bereits in den Keller, die Rieder zeigen sich entspannt, sie sind das gewohnt. Es wird auch gescherzt. Eine Plittersdorferin ist dann doch nachdenklicher und stellt fest: "Irgendwann erwischt's uns mal."

Vergleichbare Einsätze auch in den flussabwärts liegenden Gemeinden: Alle zwei Stunden, so heißt es etwa aus Au am Rhein und Elchesheim-Illingen, stehen Kontrollgänge und Dammwachen der Feuerwehren an. In Steinmauern sind längst die üblichen Straßen und Wege gesperrt: zum Rhein, zum Goldkanal, auch der Radweg unter der Murgbrücke, so Bruno Götz vom Bauhof. Der Auer Bürgermeisterin Veronika Laukart ("die Sandsäcke stehen parat") und der Rastatter Stadtverwaltung ist es zudem ein Anliegen, nochmals darauf hinzuweisen, die Dämme zu meiden. Die Wildtiere bräuchten diese als Rückzugsraum.

Ab heute sollen die Pegel wieder sinken. Recht entspannt gab sich denn auch der städtische Bereitschaftsdienst in Rastatt, der Pumpwerke und Schieber kontrolliert und sich mit der Feuerwehr abstimmt, wie die Pressestelle dem BT berichtet. Sieben Kräfte aus den Bereichen Tiefbau und Bauhof sind dafür im Einsatz. Bei einem Rheinhochwasser von 7,55 Metern (oder 5,10 Meter in der Murg) müsste ein Krisenstab eingerichtet werden. Mit solchen Werten ist dieses Mal dann aber doch nicht zu rechnen.