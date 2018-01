Konzept für "Ferien- und Freizeitressort" am Goldkanal

Die Gemeinderäte von Steinmauern und Elchesheim-Illingen haben im November in einer gemeinsamen Klausurtagung über das weitere Vorgehen diskutiert und ein Konzept mit dem Titel "Ferien- und Freizeitressort" gutgeheißen. Am Dienstag wurde in der Ratssitzung in Steinmauern darüber informiert.

Im Gemeinderat von Elchesheim-Illingen wurde am Montag verkündet, dass über das Thema voraussichtlich in einer der nächsten Sitzungen beraten werden soll. Schon Ende November war von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder mitgeteilt worden, dass man sich im Verlauf der Klausur ein Freizeitareal am Breitenauer See in der Nähe von Bretzfeld angeschaut und sich über den kommunalen Zweckverband informiert habe, der es realisiert hat.

Wie am Dienstag in der Ratssitzung in Steinmauern zu erfahren war, wurde das Konzept für ein "Ferien- und Freizeitressort" von einem Fachbüro erstellt und bei der Klausur vorgestellt. Es habe die "gemeinsame Zustimmung" beider Gemeinderäte erhalten. Bürgermeister Schaaf legte Wert darauf, gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass die beiden Kommunen die Sache zusammen angehen wollten.

Schaaf gab zu verstehen, dass nach wie vor die Gründung eines Zweckverbands erwogen wird. Diese Idee hatte bereits vor zehn Jahren am Beginn der Überlegungen gestanden. Dafür sollten, nicht zuletzt um Zuschüsse zu erlangen, auch der Landkreis und das Land ins Boot geholt werden, erklärte Schaaf. Er gab auch bekannt, dass eine Arbeitsgruppe aus je vier Vertretern der Gemeinden und Mitarbeitern des Fachbüros vereinbart worden sei, um die Überlegungen zum Ressort-Konzept "zu konkretisieren".

Die Ergebnisse wolle man danach "so bald wie möglich" der Bevölkerung vorstellen und zwar in Bürgerforen sowohl in Steinmauern wie in Elchesheim-Illingen. Man sei aber "ganz weit weg davon", der Öffentlichkeit "etwas überzustülpen", versicherte Schaaf. Die Bürger sollten sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen beteiligen. Man wolle am Goldkanal aber gewiss "keinen Rummel", sondern "Mehrwert" für die Einwohnerschaft der Gemeinden und der Region schaffen. "Absolut wichtig" sei es aber auch, zur Verwirklichung des Projekts eine Wertschöpfung zu gewährleisten. Das Vorhaben werde viel Geld kosten, stellte Schaaf klar.

Reinhilde Weisenburger (CDU) hielt es für erstrebenswert, etwas mit "hohem Naherholungswert" zum Wohle der Gemeinden zu schaffen. Matthias Götz (CDU) schwebt ein "Naturparadies" vor, das "nicht nur für Durchreisende" attraktiv sein sollte. Es müsse auf alle Fälle "sehr naturnah" gestaltet werden, "kein Aquapark", postulierte Andreas Härtel (CDU). Aus Sicht von Martin Becker (BV) hat der Bestandsschutz für die bestehenden Refugien von Steinmauerner Vereinen Priorität. In der Klausur habe man "gute Konzepte" erarbeitet, die aber nur mit einem starken Zweckverband unter Beteiligung des Landkreises "und anderer" wirtschaftlich "darstellbar" seien. In dem seit Jahrzehnten andauernden Bemühen um die Neuordnung des Goldkanals mit Campingplatz sei man "noch nie so weit" gewesen wie jetzt, verbreitete Schaaf Zuversicht.