Rastatt als Sportstadt im Wandel

Warum braucht die Stadt einen Sportentwicklungsplan?

Die Verwaltung will konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für eine nachhaltige Sportentwicklung über die nächsten zehn bis 15 Jahre erarbeiten. Der Bedarf soll an neue Entwicklungen angepasst werden. Als Beispiel nennt die Verwaltung das Thema Inklusion von Behinderten und Nichtbehinderten, die Integration von Flüchtlingen und die zunehmende Bewegungsarmut. Außerdem will man dem erwarteten Bevölkerungszuwachs in Rastatt (die Marke von 50000 Einwohnern dürfte in den nächsten Jahren geknackt werden) gerecht werden. Handlungsfelder sind zum Beispiel die Beteiligung von Kindertageseinrichtungen, Sport für Senioren und Angebote für Familien. Die Verwaltung strebt eine Planungsgrundlage an, um die Sportinfrastruktur zu sichern und die vorhandenen Sportstätten effektiv zu nutzen.

Wie entsteht der Sportentwicklungsplan?

Die Verwaltung will ein externes Unternehmen beauftragen. Grundlage wird eine Bestandsaufnahme der Sportstätten, Bevölkerungs- und Mitgliederentwicklung sowie weiterer Rahmendaten sein. Erwogen wird eine Befragung der Bevölkerung sowie der rund 40 Sportvereine in Rastatt. Mit einfließen wird der Bedarf an Sportangeboten aus Sicht Rastatter Schulen - insbesondere unter dem Aspekt des Ganztagsbetriebs in den Bildungsstätten, der eine verstärkte Kooperation mit den Vereinen nach sich ziehen könnte. Der Sportentwicklungsplan soll auch Hinweise geben, in welchem Ausmaß in die renovierungsbedürftigen Sporthallen in Niederbühl und der August-Renner-Realschule investiert werden soll. Die Ergebnisse der Analyse sollen die Basis von Konzepten sein, die eine Planungsgruppe erarbeiten wird, denen Vertreter unterschiedlicher Funktionsgruppen (Vereine, Stadtausschuss für Sportvereine, Gemeinderat, Schulen, Verwaltung) angehören.

Was wurde von den Empfehlungen des Sportentwicklungsplans 2009 umgesetzt?

Auf der Haben-Seite der Infrastruktur verbucht die Verwaltung zum Beispiel den Bau der Karlschulsporthalle und die Sanierung eines Platzes des Rastatter SC/DJK. Umgesetzt wurde die stärkere Ausrichtung der Vereinsförderung auf die Jugendarbeit. Andere Ziele blieben in der Schwebe, unter anderem ein Fußballplatz in Rastatt-West oder der Rheinau und ein weiterer Sportplatz in Plittersdorf anstelle des bestehenden Platzes im Naturschutzgebiet. Weitere Ziele im Jahr 2009 waren ein runder Tisch "Sport und Integration", der Ausbau der Bewegungserziehung in den Kindertagesstätten und Schulen und die Förderung offener und integrativer Sportangebote.