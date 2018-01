"Doppelbeschluss" zur Neuordnung

Rastatt - Längere Zeit nahm im Plittersdorfer Ortschaftsrat die Vorstellung der provisorischen Umgestaltungsmaßnahmen beim Fähranlieger in Anspruch. Letztlich wich das Gremium von Teilen des vorliegenden Beschlussantrags ab und gab der Stadtverwaltung weitere Hausaufgaben mit auf den Weg.

Bedingt durch die Vergrößerung der Schiffsanlegestelle in Plittersdorf ist es verkehrstechnisch dringend geboten, die aktuelle Verkehrs- und Parksituation am Rhein zu verbessern (wir berichteten). Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts hat das Rieder Gremium bereits deutlich Stellung bezogen. "Aufgrund der problematischen Situation und der Tatsache, dass bereits größere Schiffe anlegen, muss zunächst eine provisorische, schnellstmöglich umsetzbare Lösung angestrebt werden", verdeutlichte Ortsvorsteher Mathias Köppel. Kerstin Uhlemann vom städtischen Kundenbereich Tiefbau präsentierte nun die in einer Arbeitsgruppe vorbereitete Planung.

Schwerpunkt bildete das Erfordernis, eine Wendemöglichkeit für den Busverkehr zu schaffen. Diese soll nun in Form einer Umfahrung der bisherigen Parkplätze geschaffen werden, was dann eine problemlose Rückwärtsfahrt an die Einstiegsrampen ermögliche, so Uhlemann. Die Busparkplätze sollen im Bereich des Kiosks entstehen; als Ersatz ist für den Kioskbetrieb ein Stellplatz weiter nördlich, bei der Schiffsanlegestelle, vorgesehen. Allerdings können in diesem Zuge nur zwei Busparkplätze eingerichtet werden, und 22 Parkplätze müssen für die Umfahrung "geopfert" werden. Ab der Einfahrt soll eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet werden. Richtung Norden sind "waldseitig" fest ausgewiesene weitere Parkmöglichkeiten bis zur "Slipstelle" geplant (der Bereich, an dem Boote ins Wasser gelassen werden können). Die "offiziell" ausgewiesenen Parklätze, einschließlich Behinderten- und Motorradstellflächen, würden sich dann auf 122 summieren. Im Bereich der Zufahrt zum kleinen Binsenfeldsee sowie der "Slipstelle" sind Wendemöglichkeiten für den Pkw-Verkehr geplant. "All diese Maßnahmen sind mit Straßenverkehrs- und Naturschutzbehörde abgestimmt und könnten sofort umgesetzt werden", so Uhlemann und Köppel.

"Nichts ist so stetig wie ein Provisorium", äußerte Ortschaftsrat Werner Schneider (SPD). "Als Busfahrer weiß ich nur zu gut, dass ein Falschparker die Umfahrung zunichte machen kann", so seine Sorge. Auch die Parkmöglichkeiten für zwei Busse bereiteten Sorge, in der Regel fahren nämlich vier bis sechs Busse an.

Hans Müller (CDU) wiederum zeigte sich überrascht, dass bei der Planung ein im Durchschnitt 60 langes Gelände, das nicht als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, keinen Einklang in die Planung gefunden habe. "Ich bin der Meinung, dass diese Fläche der ehemaligen Verladestelle Metz und die Zufahrt zum kleinen Binsenfeldsee durchaus geeignet wäre, die Busse dort wenden zu lassen, die Umfahrung der jetzigen Parkplätze dadurch vermieden würde und die Busse problemlos vorwärts die Einstiege erreichen könnten."

Nach lebhafter Diskussion fasste das Gremium einen "Doppelbeschluss". Einstimmig ist der Ortschaftsrat der Meinung, dass zunächst, aufgrund der Dringlichkeit, im vorderen Bereich der bestehenden Parkplätze mit der Umgestaltung einschließlich der vorgesehenen Umfahrung und Anlage der Busparkplätze schnellstmöglich begonnen werden sollte. Mit sechs zu vier Stimmen erging ferner der Mehrheitsbeschluss, von einer weiteren Markierung der Parkflächen abzusehen, bis geklärt ist, ob eine Buswendemöglichkeit weiter nördlich realisiert werden kann - mit der Folge, dass sich die Umgestaltungsarbeiten dann natürlich verzögern werden. Es sollen umgehend nochmals Gespräche mit der Naturschutzbehörde aufgenommen werden.