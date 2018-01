"Familienmitglied" wird schmerzlich vermisst

In einer Gaststätte in Durmersheim haben die Brüder Lagrene an jenem Abend zusammen mit der ganzen Familie den 65. Geburtstag ihres Vaters Holzmanno Winterstein, einem bekannten Sinti-Jazz-Gitarristen, gefeiert. Gegen 4 Uhr morgens macht sich der Bruder, Stefano Lagrene, auf den Weg nach Hause nach Ötigheim, die Gitarre nimmt er mit - und vergisst sie fatalerweise im Kofferraum des Großraumtaxis. Seither ist das Instrument verschwunden. Ein Anruf am nächsten Tag beim Taxiunternehmen bringt nicht den gewünschten Erfolg: In den Taxis wurde nichts gefunden, und das, obwohl das Großraumtaxi laut Lagrene anschließend nur noch einen Fahrgast transportierte. "Keiner weiß, wo die Gitarre abgeblieben ist", sagt Marcel Lagrene und hebt die Schultern.

Wertvoll sei die Gitarre seines Vaters nicht, Holzmanno Winterstein hat sie Anfang der 70er Jahre in Paris anfertigen lassen, - aber ihr ideeller Wert sei immens hoch. "In der Szene kennt jeder meinen Vater nur mit dieser Gitarre." Und in der Tat: Im Internet finden sich diverse Videos, die Holzmanno Winterstein beim Musikmachen mit anderen Sinti-Jazz-Größen zeigen - seine Finger fliegen dabei über die Saiten des besagten Instruments. 20000 Euro Belohnung versprechen seine Söhne nun demjenigen, der den entscheidenden Hinweis zum Auffinden der Gitarre liefert. Ein ganz schöner Batzen Geld. "Aber vielleicht hilft es ja, dass sich jemand traut, etwas zu sagen. Mein Bruder, der die Gitarre im Taxi liegenließ, ist ganz verzweifelt. Wir alle sind traurig." Die Gitarre habe "schon einiges mitgemacht". Holzmanno Winterstein hat sie wie bereits erwähnt in Paris anfertigen lassen - der Auftrag umfasste damals drei Instrumente. Eins für den Bruder des Musikers sowie ein weiteres für einen Freund. Während die Gitarre des Bruders gestohlen wurde und die des Freundes bei einem Autounfall zerstört wurde, sei die im Durmersheimer Taxi Verlorene nun die letzte der Drei. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, der helfen konnte, die Gitarre zu finden - auch, wenn das Mitgefühl groß war.

Marcel Lagrene hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Er appelliert an denjenigen, der die Gitarre mitgenommen hat: "Bitte geben Sie uns das Instrument zurück. Sie können es im Fundbüro oder im ,Zauberstern' anonym abgeben, einfach mit dem Vermerk, woher sie stammt. Wer Hinweise geben kann, wo die Gitarre abgeblieben ist, kann sich auch bei Lagrene persönlich melden, (0721) 9512630 oder (0172) 8432049.

"Wir hoffen einfach, dass die Gitarre nicht im Rhein versenkt oder kaputt geschlagen wurde, weil derjenige, der sie genommen hat, kalte Füße gekriegt hat. Das wäre dann nämlich wirklich so, als ob jemand stirbt."