Keine eigene Mensa für Grundschüler

Durmersheim - An der Mensa, die für die Hardt- und die Realschule an der Helmholtzstraße entsteht, wird dieser Tage die Fassadenverkleidung montiert. Die Fertigstellung des Neubaus kommt in Sicht. Am Mittwoch musste der Durmersheimer Gemeinderat über einen überraschenden Änderungsvorschlag für die Schülerspeisung beraten. Bürgermeister Andreas Augustin empfahl, Grundschüler künftig separat in der Hardtschule zu versorgen. Für diese Altersgruppe solle die im Foyer des Schulhauses eingerichtete Mensa weiter betrieben werden. Rektor Volker Arntz unterstützte den Vorschlag.

Augustin begründete ihn mit Erfahrungen an anderen Lehrstätten, über die ihm bei einem Seminar in Bühl berichtet worden sei, das er zusammen mit Arntz besucht habe. Veranstalter der Tagung sei die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg gewesen, die die Gemeinde schon mehrmals gut beraten habe. Sechsjährige sollten sich bei der Essensversorgung nicht gegenüber 16-Jährigen behaupten müssen, lautete sinngemäß die bei dem Seminar gewonnene Erkenntnis. Sie sei ihm von einer Rektorin mit Praxiserfahrung bestätigt worden, betonte Augustin. Arntz bekräftigte die Ausführungen. In einer Schule in Bühl habe man den altersgemischten Mensabetrieb versucht, es habe nicht funktioniert. Es seien Konflikte zu befürchten. Würde man alle Klassenstufen gemeinsam speisen lassen, sei verstärkte Aufsicht erforderlich, was einen hohen Personaleinsatz bedeute, gab Arntz zu bedenken. Die räumliche Trennung von Grund- und Hauptschülern biete die Chance, Ärger zu vermeiden, warb der Rektor um Unterstützung.

Im Gemeinderat war die Bereitschaft dazu gering. Rolf Enderle (BuG) und Josef Tritsch (SPD) äußerten Verständnis für die vorgetragenen Argumente. Zehn weitere Ratsmitglieder lehnte in Wortmeldungen das Ansinnen ab. Es wäre "der Witz der Woche", meinte Franz Kassel (CDU), neben der neu gebauten Mensa eine zweite zu unterhalten. Ralf Pinkinelli (BuG) machte der Gedanke einer Doppelstruktur "sprach- und ratlos". Karin Glied und Hermann Kölmel von der CDU, Frank Möhrle und Norbert Tritsch von der FWG wie auch Andreas Stempfle (BuG) und Andrea Bruder (SPD) waren der Ansicht, dass mit organisatorischen Mitteln ein reibungsloser Ablauf des altersgemischten Betriebs möglich sein müsse. Man sollte es zumindest probieren, "auf einen Versuch ankommen lassen". Bürgermeister Augustin räumte ein, dass man "es nicht ausschließen kann, dass es funktioniert". Er schlug eine Testphase bis Ende des nächsten Schuljahres, also Sommer 2019 vor. Mit 15 Stimmen wurde dieser Vorschlag angenommen, vier Gemeinderäte stimmten dagegen.

Ein wenig Verwunderung rief hervor, dass die Trennungsabsicht in der Verwaltungsvorlage auch mit dem unterschiedlichen Nährstoffbedarf von Kindern und Jugendlichen begründet worden war.