Der alten Druckerei entwachsen moderne Büros

Rastatt (ema) - Die Karlsruher Straße könnte man im Geiste fast Heinz-Schmidt-Straße nennen. So was hört der zurückhaltende Rastatter Immobilienunternehmer (H-S) überhaupt nicht gerne. Dennoch: Viele Projekte zwischen nördlichem Stadteingang und Beginn der Bahnhofstraße tragen seine Handschrift. Und dass das Großkino nach Rastatt kam, war wesentlich den Anstrengungen Schmidts und seines Geschäftspartners Friedrich Michael Messerschmidt zu verdanken. Einen Steinwurf entfernt wird gerade unter Hochdruck der nächste Coup umgesetzt: Sanierung und Umbau der früheren Druckerei Greiser. Es war schon eine fette Schlagzeile, als die Tinte unter den Verträgen trocken war. Anfang 2017 gelang es Schmidt und Messerschmidt, den Reiseveranstalter L'tur zum Umzug von Baden-Baden nach Rastatt zu bewegen. Knapp ein Jahr zuvor hatte H-S das frühere Greiser-Areal gekauft. 200 L'tur-Mitarbeiter werden am 1. November in der Karlsruher Straße loslegen. Bis dahin muss es Schlag auf Schlag gehen. Im BT-Gespräch betonen beide, dass man "höchsten Anforderungen" gerecht werden wolle und müsse. Angefangen beim Brandschutz: 200 Seiten umfasst das Konzept. Rechnung tragen müssen die Planer der Tatsache, dass L'tur als Online-Reiseveranstalter auf eine immense EDV-Infrastruktur zurückgreift. Insgesamt 3380 Quadratmeter wird der künftige Mieter im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Gebäuderiegels samt hinterem Anbau nutzen. Herzstück sind zwei 73 Meter lange Großraumbüros mit jeweils knapp 1000 Quadratmetern Fläche. Den Loft-Stil der alten Druckerei wolle man bewusst beibehalten, gibt H-S-Projektleiter Sven Wolf einen Wunsch von L'tur wieder. Deshalb erhält man zum Beispiel die alten Lüftungsschächte, die aufgehübscht werden. Die beiden XXL-Räume auf zwei Etagen verbindet man nach einem Durchbruch mit einem Treppenhaus. Und auch ein zweiter Aufzug - der bestehende wird erweitert - soll der großen Personalstärke des Unternehmens gerecht werden. Mehrere Millionen Euro investiert H-S in den Umbau, ohne präzise Zahlen nennen zu wollen. Dass L'tur trotz jetzigen attraktiven Standorts an der Lichtentaler Allee in die Barockstadt übersiedeln wird, begründen Schmidt und Messerschmidt vor allem mit der verkehrsgünstigen Lage (samt Parkplätzen) und sogenannten weichen Standortfaktoren, etwa die Schul- und Kindergartenlandschaft in Rastatt. Dem Kunden haben sie zugesagt, ihn bis Ende 2019 eng zu begleiten bei Fragen rund ums Hineinwachsen der Mitarbeiter in die Stadt. Jetzt haben die Handwerker aber erst mal den 1. November im Blick. Allein 366 schalldichte Fenster müssen in die alte Druckerei, die mit Luftwärmepumpen temperiert wird, eingebaut werden. Glas wird ohnehin eine große Rolle spielen - gerade im Eingangsbereich, in dem künftig auch ein L'tur-Shop angesiedelt wird. Vom Verkehr und der Eisenbahn werden die Mitarbeiter so gut wie nichts hören; dafür kann der Blick vom Arbeitsplatz auf den Schwarzwald fallen. Auf der Rückseite wird der Parkplatz hergerichtet, der nach dem Abriss der alten Werkstatt und zweier kleiner Wohnhäuser rund 300 Stellplätze umfassen wird. Während der Umbau (inklusive neuer, moderner silbergrauer Fassade) Gestalt annimmt, strecken Schmidt und Messerschmidt weiter die Fühler aus. Nachdem L'tur als Ankermieter zugesagt hatte, spüre man, dass das alte Greiser-Areal an Attraktivität gewinne. Zur Verfügung stehen noch 1690 Quadratmeter im zweiten Obergeschoss sowie 700 Quadratmeter im siebengeschossigen Bürohochhaus, das ebenfalls saniert wird. Nur den Umbau des früheren Druckerturms haben die Eigentümer erst mal zurückgestellt. "Gespräche laufen", sagt das Duo im besten Schmidteinander. Das Motto lautet: "Köpfe statt Flächen." Weitere Mieter sollen aus dem Bereich Dienstleistung und Verwaltung gewonnen werden. Entstehen soll an der Karlsruher Straße am Ende so etwas wie ein Campus.

