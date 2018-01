Wildsau flüchtet in die Stadt Rastatt (ema) - Es war eine Begegnung der ungewöhnlichen Art: Eine Mutter, die mit ihrer Tochter am Mittwochnachmittag in der Buchenstraße in Rastatt auf dem Fahrrad unterwegs war, sah sich plötzlich einer Wildsau gegenüber. Die Frau stürzte - Mutter und Kind geschockt. Ein Wildschwein mitten in der Rheinau? "Das wundert mich nicht", sagt der städtische Forstchef Martin Koch. Auch deshalb, weil die Wildschweinpopulation um Rastatt herum stark zugenommen habe. (ema) - Es war eine Begegnung der ungewöhnlichen Art: Eine Mutter, die mit ihrer Tochter am Mittwochnachmittag in der Buchenstraße in Rastatt auf dem Fahrrad unterwegs war, sah sich plötzlich einer Wildsau gegenüber. Die Frau stürzte - Mutter und Kind geschockt. Ein Wildschwein mitten in der Rheinau? "Das wundert mich nicht", sagt der städtische Forstchef Martin Koch. Auch deshalb, weil die Wildschweinpopulation um Rastatt herum stark zugenommen habe. Den jetzigen Vorfall in der Buchenstraße sieht Koch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Hochwasser. "Der Lebensraum wird für die Wildtiere immens enger", weist der Forstchef auf die geflutete Rheinaue hin. Die Tiere flüchten, so sie denn in den Wassermassen überleben, und kommen dann schnell bis in die Siedlungen, weil die Rheinaue nicht mehr zur Verfügung steht. Einen generellen Trend wie in manchen Großstädten (etwa Berlin), dass Wildtiere sich verstärkt in die Stadt trauen, sieht Koch speziell für Rastatt (noch) nicht. Die Ängste der Mutter relativiert der Forstchef: "Von einer Wildsau geht keine Gefahr aus." Die Tiere seien durch die Stresssituation bei der Flucht vor dem Hochwasser ohnehin verängstigt. Brenzlig könne es nur werden, wenn es sich um eine Bache handelt, die Frischlinge bekommen hat und ihren Nachwuchs bedroht sieht. Gefahren sieht Koch eher für Autofahrer, die mit einer Wildsau kollidieren könnten. Ein angefahrenes Tier könne dann durchaus aggressiv werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Stadt vermarktet Wildbret Rastatt (ia) - Wer′s "wild" mag, ist in der Rastatter Platanenstraße 7 an der richtigen Adresse: In den dortigen Verwaltungsräumen vermarktet die Forstverwaltung Reh, Wildschwein, Fasane, Stockenten oder Feldhasen. Förster Martin Koch schätzt die Qualität heimischen Wildbrets (Foto: fuv). » Weitersagen (ia) - Wer′s "wild" mag, ist in der Rastatter Platanenstraße 7 an der richtigen Adresse: In den dortigen Verwaltungsräumen vermarktet die Forstverwaltung Reh, Wildschwein, Fasane, Stockenten oder Feldhasen. Förster Martin Koch schätzt die Qualität heimischen Wildbrets (Foto: fuv). » - Mehr