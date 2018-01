"Rastatter Rätsel" beschädigt

Rastatt

Auf dem Revier beherbergt Rastatt (red) - Ein pöbelnder 52-jähriger ist am Donnerstagnachmittag von Beamten in Rastatt mit aufs Revier genommen worden: Dort wurde er zur Ausnüchterung seiner mehr als zwei Promille beherbergt. Während seines Aufenthalts wurde er dann noch zum Dieb (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein pöbelnder 52-jähriger ist am Donnerstagnachmittag von Beamten in Rastatt mit aufs Revier genommen worden: Dort wurde er zur Ausnüchterung seiner mehr als zwei Promille beherbergt. Während seines Aufenthalts wurde er dann noch zum Dieb (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Stadtverwaltung nicht erreichbar Rastatt (ema) - Nicht erreichbar ist seit 10 Uhr am Donnerstag die Stadtverwaltung Rastatt. Vermutlich liegt ein Software-Problem vor, das nicht nur die Telefonleitungen lahm legt. Auch auf elektronischen Wegen kann man die Verwaltung derzeit nicht kontaktieren (Foto: Denker). » Weitersagen (ema) - Nicht erreichbar ist seit 10 Uhr am Donnerstag die Stadtverwaltung Rastatt. Vermutlich liegt ein Software-Problem vor, das nicht nur die Telefonleitungen lahm legt. Auch auf elektronischen Wegen kann man die Verwaltung derzeit nicht kontaktieren (Foto: Denker). » - Mehr