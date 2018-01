Handarbeit als Muntermacher vorm Fernseher Von Mirjam Hliza Durmersheim - Auf den zusammengeschobenen Tischen im Café des Durmersheimer Seniorenheims "Haus Rudolf" liegen Wollknäuel, Körbchen mit angefangenen Kleidungsstücken, Stricknadeln und Handarbeitszeitschriften. "Wir müssen noch anbauen", ruft Lydia Bertsch vom Durmersheimer Seniorenbüro und lässt den Blick über die zahlreich erschienenen Frauen schweifen. Jeder Stuhl ist besetzt. Zum ersten Mal findet an diesem Tag ein Strickkreis in der Hardtgemeinde statt. "Strickliesel" nennen sich die rund 20 Teilnehmerinnen, die sich alle 14 Tage zum Stricken und Häkeln treffen. Die Idee stammt von Angela Melcher aus Durmersheim, die seit 2013 im Baden-Badener Strickkreis "Verstrickte Frauen", der vom Kunstverein ins Leben gerufen wurde, mitmacht. "Ich hatte schon lange die Idee, dass man so etwas auch in Durmersheim machen könnte", berichtet sie. Daher wandte sie sich ans Seniorenbüro der Gemeinde, das die Aktion sofort unterstützte. Lydia Bertsch kam zudem der Gedanke, den Treff im Durmersheimer Seniorenheim zu veranstalten. "Die Leute, die im Haus wohnen, können dann auch vorbeikommen, selbst stricken oder dabei sitzen und erzählen", erläutert sie. Während sie spricht, haben die ersten Frauen schon ihr Strickzeug aus der Tasche gezogen, man hört die Nadeln klackern. Lydia Münch hält ein Taufkleid in die Höhe, Ausrufe wie "Ohhhh!" sind zu hören. "Das Taufkleid ist 35 Jahre alt", berichtet die 86-Jährige. Seit sie fünf Jahre alt ist, strickt sie. "Es ist einfach wunderbar", sagt sie über ihr Hobby. Abnehmer für die Kleidung hat sie bei zehn Enkeln und sieben Urenkeln genug. Gerade fertigt sie ein Erstlingsset für einen ihrer Urenkel an. "Zwei Tage brauche ich dafür", informiert sie. Über den neuen Strickkreis freut sie sich, vor allem weil viele in ihrem Alter dabei sind: "Da versteht man sich einfach besser." Doch nicht nur ihrem Hobby sollen die Frauen nachgehen. Lydia Bertsch vom Seniorenbüro will vor allem die Menschen zusammenbringen. Mit Erfolg: Irmgard Reiser ist an diesem Tag die Sitznachbarin von Lydia Münch. "Wir haben herausgefunden, dass wir ganz in der Nähe wohnen", sagt Reiser. Wenn sie künftig zum Strickkreis fahre, dann nehme sie die 86-Jährige einfach mit. Eine der anderen Teilnehmerinnen kommt aus Italien und spricht nur wenig Deutsch. "Ich habe lange in Italien gelebt", sagt eine weitere Seniorin. Es dauert nicht lange und die beiden Frauen sitzen nebeneinander und unterhalten sich. Nach einiger Zeit legen die ersten Frauen ihre Handarbeit beiseite, machen eine Pause bei Kaffee und Kuchen, den das Seniorenheim-Café anbietet. Es wird geplaudert und gelacht. Ihre zahlreichen Nähprojekte dokumentiert hat eine 77-jährige Durmersheimerin. Sie klickt sich durch die Fotos auf einer Digitalkamera und zeigt einen Ausschnitt aus ihrem Können. Pullover, Kleidchen, Schuhe: "Ich stricke alles", betont sie. "Manchmal auch einen Pullover für mich." Sie zeigt auf das Kleidchen für Bekannte, das vor ihr liegt. "Das wird heute Abend fertig." Da wolle sie nämlich vor dem Fernseher weiterstricken. Eine Taktik, die auch Irmgard Reiser verfolgt. "Wenn ich abends vor dem Fernseher nicht stricke, dann schlafe ich ein", verrät sie. Die Handarbeit gehört deshalb zum Fernsehprogramm dazu. Obwohl alle Frauen ihre eigenen Projekte zum Stricktreff mitbringen, helfen sie sich gegenseitig und tauschen Tipps aus. "Wenn jemand Hilfe braucht beim Stricken, Sticken oder Häkeln, biete ich gerne Unterstützung an", betont zum Beispiel die 91-jährige Anita Meier. Sie sitzt in einem selbst gestrickten Pullover am Tisch, auch vor ihr liegt Handarbeitszeug. "Seit 70 Jahren stricke ich schon", erinnert sie sich. Die Liebe zur Handarbeit erklärt sie sich so: "Ich muss beschäftigt sein, ich kann nicht einfach die Hände in den Schoß legen." Außerdem stärke Stricken das Hirn. "Deshalb bin ich da oben noch dicht", tippt sie sich an den Kopf. Genug zu tun hat sie allemal. "Ich habe abgenommen", erklärt sie. Ihre ganzen Pullover trennt sie deshalb auf, wäscht die Wolle und strickt die Pullis noch mal enger. Und das sind einige. Die 91-Jährige schmunzelt: "Da habe ich noch Jahre zu tun." Das nächste Treffen der "Strickliesel" findet am Donnerstag, 1. Februar, um 14 Uhr im Café des Seniorenheims "Haus Rudolf" statt.

