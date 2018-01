Ein Viertel des Stadtwalds stirbt

Rastatt - Die Esche stirbt aus - und damit fast ein Viertel des Rastatter Stadtwalds. Zugleich bildet sich am Boden ein teils so massives Brombeerdickicht, dass kein anderer Baum mehr durchkommt. Der städtische Forstchef Martin Koch zeichnete am Donnerstag im Gemeinderat das drastische Bild einer Entwicklung, die offensichtlich ihrem Höhepunkt zusteuert. Und ein Handeln erfordert, das nicht zum Nulltarif zu haben ist. Aber: "Wir können nicht zulassen, dass unser Wald ersatzlos stirbt."

23 Prozent der Bäume im städtischen Forst sind Eschen, deren reine Bestände summieren sich auf 77 Hektar. Viele großräumige Flächen sind zu 50 bis 100 Prozent mit der sterbenden Baumart bestückt, bis auf ein bis zwei Prozent werden alle verschwinden, so Koch "klipp und klar". Und zwar bald, da nahezu alle gleich von der Pilzkrankheit betroffen seien, die sich in Europa von Ost nach West ausbreitet. Die vom dadurch ausgelösten Triebsterben geschwächten Bäume fallen zudem einem weiteren Pilz zum Opfer, dem Hallimasch, der sich am Boden in sie hineinfrisst und zum Umfallen bringt - und damit auch konkrete Gefahr hervorruft. Umfangreiche Fällungen stehen daher bereits in diesem Winter an.

"Wir nehmen momentan Abschied von einer Baumart", verdeutlicht Koch. Das bedeutet: "Es wird einen massiven Eingriff in die Landschaft geben." Da der Esche ohnehin keine Überlebenschance mehr eingeräumt wird und die Bäume am Ende des Krankheitsverlaufs so ausgehöhlt sind, dass sie auch nicht mehr zu vermarkten sind, schlägt man sie komplett ein - immerhin war Esche stets gut bezahltes Holz. Der Preis sinke zwar, weil der Markt nun damit "überschwemmt" werde, aber dies sei immer noch "besser, als sie kaputtgehen zu lassen", wie es OB Hans Jürgen Pütsch formulierte. Schließlich brauche man auch Geld für die Wiederbepflanzungen mit anderen Baumarten.

Bis ins Jahr 2027 werden diese wohl andauern, prognostizierte Koch. Auch der Flächen im großen Stil vereinnahmenden Brombeere müsse man in diesem Zuge zu Leibe rücken - "wir sehen uns in der Pflicht, die Vielfalt zu erhalten", betonte Koch. Mit welchen Bäumen die vom Eschensterben betroffenen Bereiche wiederbewaldet werden, soll nun im Zuge der sogenannten "Forsteinrichtung" beschlossen werden - eine Zehnjahresplanung, die in diesem Jahr zur Erneuerung ansteht. Schnell wachsende Baumarten seien jedenfalls gefragt, um der weiteren Verbuschung vorzubeugen.

Mit dem Rückgang der Einnahmen aus dem Holzverkauf und der Wiederaufforstung werden kostendeckende Pflegemaßnahmen im Stadtwald erst ab dem Jahr 2033 wieder erwartet. Ob der Forst ein Gewinn ist, könne man jedoch nicht nur wirtschaftlich sehen, darauf wies auch OB Pütsch hin. Der Stadtwald dient der Erholung, dem Erhalt vielfältiger Arten - und dem Hochwasserschutz. Die Entscheidungshoheit darüber will man nicht aufgeben. Koch verdeutlichte: Bei den jüngsten Hochwassern zum Beispiel stand im Waldgebiet "Kleiner Brufert" an der Murg, wo im Zuge des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts der Damm versetzt worden ist, um neue Überflutungsflächen zu schaffen, auf 50000 Quadratmeter rund 1,30 Meter hoch Wasser. Und verhinderte, dass der Pegel des Flusses weiter stieg. Ein "sensationelles Abfedern" des Hochwassers, das aber Mehrkosten im Forsthaushalt beschert. Statistisch heruntergerechnet, koste der Zuschussbetrieb Wald etwa 70 Cent pro Einwohner und Monat. Dass er das wert ist, darüber herrschte im Gemeinderat Einigkeit. Der Betriebsplan 2018 wurde einstimmig beschlossen.