Barockstadt erhält weiteres Hotel

Hinter dem Familienbetrieb liegen dann einige Jahre Arbeit. Schritt für Schritt ist das lange leerstehende Gebäude von Grund auf saniert und erneuert worden. "2014 haben wir angefangen", blicken die Brüder zurück. Fachfirmen aus der Region seien im Einsatz gewesen, vieles - wie Konzept und Gestaltung - erfolgte zudem in Eigenarbeit, so Cem Beyaz. In Rastatt ist der 29-Jährige kein Unbekannter: Rund sechs Jahre lang betrieb er in Nachfolge seines Vaters den "Deutschen Hof" in der Kehler Straße.

Die ehemalige Bahnkantine ist derweil kaum mehr wiederzuerkennen: Von außen bekam das Gebäude nicht nur einen neuen Anstrich, sondern auch größere Fenster - die im Übrigen schallschützend dreifach verglast sind, wie die Brüder betonen. Drinnen wurden Wände herausgerissen und neue eingezogen, um die Raumaufteilung neu zu fassen, neue Träger eingebaut, neue Böden verlegt - unter anderem Granit aus Italien - sowie Elektrik, Gas und Wasser neu installiert, WLAN-, Satellit- und Kabelanschlüsse hergestellt, auch Zimmer sind bereits eingerichtet. An die 1,5 Millionen Euro seien in das Projekt geflossen, so Beyaz.

"Elegant und dezent" laute das Motto für das "Castle". Den Namen habe man gewählt, um einen internationalen Bezug zu Rastatt und der Region mit ihren Schlössern und Burgen herzustellen - zumal der deutsche Begriff "Schloss" in der Rastatter Hotellerie bereits vergeben ist.

Das Niveau des Familienbetriebs soll sich im Drei-Sterne-Bereich bewegen, auch wenn man sich nicht extra klassifizieren lassen will - "das Wichtigste", so Beyaz, "ist, dass sich der Kunde wohl fühlt". Das Frühstück soll orientalisch-deutsch kombiniert werden und auch Besuchern von außen offen stehen; später am Tag will man Kaffee und Kuchen anbieten und mit der Lounge auch Bahnreisende beziehungsweise Wartende ansprechen, die am Bahnhof selbst bis auf das Fastfood-Restaurant "Subway" im Prinzip kaum Sitzgelegenheiten haben.

Dass seit dem Kauf des Gebäudes bereits Bewegung ins Hotelangebot der Stadt gekommen ist - im Herbst 2016 hat das "Ibis" eröffnet - sehe man nicht als Nachteil. Die Eröffnung des "Castle" fällt nun in eine Zeit, in der sich die Barockstadt im Aufschwung befindet, was die Beherbergung von Gästen anbelangt: Die Zahl der Übernachtungen hat laut Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren zugenommen.

Mit Blick auf die großen Firmen in Rastatt und die zentrale Lage hat das "Castle" vor allem auch Geschäftsreisende als Zielgruppe ausgemacht. Und: "Wir wollen Bewegung in den Bahnhofsbereich bringen."