Auch in Zeiten von Ebay: Spielzeugmarkt hat seine Vorteile

Veranstalter Wolfgang Gerber war kurz vor Ende der Spielzeugbörse mit der Resonanz zufrieden. Rund 430 Besucher zählte er am Ende des Tages, als die ersten Verkäufer ihre Schätze wieder zusammenpackten. War der Sammler im vergangenen Jahr noch skeptisch, was die Zukunft seines Hobbys betrifft, beobachtete er am Samstagnachmittag Erfreuliches: "Ich sah heute definitiv wieder mehr Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern oder Großeltern mitkamen. Das macht natürlich ein Stück weit Hoffnung, dass es in Zukunft wieder bergauf geht", erklärte der er. Gerade das fehlende Interesse der Kinder und Jugendlichen erschwere das Überleben der Branche, hatte Gerber im Vorjahr befürchtet.

Nichtsdestotrotz reservierten auch in diesem Jahr Sammler aus der Region in der Rauentaler Oberwaldhalle insgesamt 80 Tische und bestückten sie mit zahlreichen Modellautos jeder Größe und Farbe, mit Zügen und Lokomotiven sowie Miniaturfiguren und Miniaturdekoration. Besonders Ehepaar Karle aus Balingen brachte einiges mit. Auch an Erfahrung: "Wir sind im Jahr auf rund 70 bis 80 Börsen unterwegs und haben natürlich schon einiges erlebt", erklärte Robert Karle, der vor rund 13 Jahren seinen Job bei Daimler in Sindelfingen für den Modellhandel aufgab. "Es war schon immer ein Hobby für mich. Irgendwann machte ich es dann eben zum Beruf", begründet er seine Entscheidung. Ihre Waren transportieren die beiden wöchentlich mehrere Hundert Kilometer in einem VW-Bus. "Manchmal kann ich es selbst kaum glauben, dass das alles reinpasst", gab er schmunzelnd zu und fügte an: "Die Kunst ist natürlich das geschickte Einpacken und Einladen".

Was für die Modellbörsen neben dem fehlenden Nachwuchs zudem zu Problemen führen wird, da sind sich Gerber und Karle einig, ist das Internet. Immer mehr werde über Plattformen wie Ebay angeboten und im Handumdrehen verkauft. Kritikpunkte gibt es einige, auch für Karle, der selbst übers Internet verkauft "Man sieht das Stück natürlich nur von seiner besten Seite. Du kannst es nicht anfassen und genauer begutachten", erläuterte der Sammler. "Da kann es oft vorkommen, dass etwas defekt ist, von dem man nichts wusste", ergänzte er. Auch deshalb gehe er mit seiner Frau nach wie vor lieber zu Börsen in der Region.

Am Ende war es sowohl für Gerber als auch die Sammler und Aussteller ein erfolgreicher Tag. Obwohl zeitgleich auch in Appenweier eine Börse stattfand, fanden viele den Weg in die Oberwaldhalle. Auch das ist für Gerber ein positives Zeichen. "Ich habe schon mit Appenweier telefoniert. Dort lief heute leider nicht so viel. Aber die Leute gehen normalerweise auch nicht auf zwei Börsen an einem Tag". Vieles wurde verkauft, einiges getauscht. Der Rauentaler Börse im nächsten Jahr steht also nichts im Wege.