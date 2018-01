Mut gehört dazu Rastatt (xes) - So eine Darbietung sieht Markus Bruschke, Leiter der städtischen Musikschule Rastatt, auch nicht alle Tage. Trotz seines vollen Tagesplans nimmt er sich beim 55. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" die Zeit und sitzt im gut gefüllten Zuschauerraum. Im Brahmssaal stehen zwei Klavierflügel gegenüber, sechs Klavierschüler zwischen zehn und 19 Jahren spielen zwölfhändig klassische Stücke von Mussorgski und Pagnoncelli arrangiert von Noriko Ishikawa-Kratzer. Sie ist Pianistin an der Musikschule Offenburg/Ortenau und zugleich die Klavierlehrerin der Eleven. Nicht nur die Eltern der jungen Musiker, sondern auch die Juroren sind sichtlich beeindruckt, wie hochkonzentriert und fehlerfrei die Schüler verschiedene Stücke aus "Bilder einer Ausstellung" zum Besten geben. Die Finger fliegen über die Tasten. Wie schwierig muss es sein, gleichzeitig zwölfhändig die Tempi und die Pausen einzuhalten? Den Rhythmus nicht zu verlieren zwischen den schnellen und langsamen Parts? Langanhaltender Applaus am Ende der zwanzigminütigen Darbietung zeigt die Begeisterung des Publikums für die jungen Musiker, die in der Kategorie "Besonderes Ensemble" antreten. Die Geschwister Katharina und Jakob Steinhausen, Hanna Schöber, Leonie Schulz, Emma Uryzaj und Marlene Grohe probten für diesen Auftritt seit August 2017 mehrmals die Woche. "Gemeinsames Musizieren und Erarbeiten eines Musikstücks fördern positiv die persönliche Entwicklung jedes Musikers", sagt Musikschulleiter Bruschke, der selbst Posaunist ist und Orchestererfahrung mitbringt. Mehr als 100 Teilnehmer gibt es in diesem Jahr beim 55. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". Zwei Tage lang, von Samstag bis Sonntag, zeigen Musikschüler aus der Region ihr Können. Es ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 55 Jahren seines Bestehens mitgemacht. Für viele war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Die Preisträger aus den Regionalwettbewerben qualifizieren sich automatisch für den Landeswettbewerb in Baden-Württemberg, die dortigen Erstplatzierten treten im Bundeswettbewerb an. Offensichtlich sind Zupfinstrumente wie Gitarren, Mandolinen und Baglama am beliebtesten; hier messen sich über 50 Musikschüler im Wettbewerb in verschiedenen Altersgruppen. In der Solowertung werden dieses Jahr neben den Zupfinstrumenten auch Blasinstrumente, Bass, Orgel, Musical und besondere Instrumente gewertet. In der Ensemblewertung werden Klavier vierhändig, Duo: Klavier und Streichinstrument, Duo: Singstimme und Klavier, Schlagzeugensemble und besondere Ensemble der Fachjury vorgetragen. Wie schwer müssen die Vorspielstücke sein? In der Regel gilt: lieber etwas leichter und hervorragend als zu schwer und mühsam. Nach diesem Motto zeigt die zehnjährige Linda Siegel an der Gitarre als eine der ersten Musikschülerinnen im Kellertheater, was sie gelernt hat. Gitarrenlehrer Christian Strenger stimmt vor dem Auftritt noch ihr Instrument, bevor Linda auf dem Stuhl Platz nimmt und beginnt. Zart, aber bestimmt zupft sie die Saiten ihrer Gitarre, von Nervosität keine Spur. Ihre Schwester Hannah und ihr Papa sitzen im Publikum und lauschen ihrer gelungenen Darbietung, während die vierköpfige Jury sich Notizen macht. Am Ende ist Linda überglücklich, den Mut gehabt zu haben, in der Öffentlichkeit vorzuspielen. Beschwingt geht sie mit ihrer Familie nach Hause und feiert ihren Geburtstag. Das Preisträgerkonzert des 55. Wettbewerbs "Jugend musiziert" wird am 25. Februar um 10.30 Uhr im Mercedes-Benz-Kundencenter in Rastatt stattfinden.

